Російський льотчик після удару по «Охматдиту» передав Україні службові документи й фото своїх командирів
Як повідомляє «Інформаційний спротив», військовий РФ написав у чатбот ГУР Міноборони України, що шокований ударом по дитячій лікарні та, як і дехто з його колег, не розуміє, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України.
Вже одного льотчика знайшли в Іспанії після перемовин з ГУР
можливо, ці данні - результат роботи групи хакерів, а новину про крота запустили навмисно. зараз у ціх московинів почнуться перевірки, перевірки перевірок, підозри, паранойя, відсторонення на час проведення, параліч діяльності
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Ukrainian написав:ЛАД Мені цікаво а де була совість кацапомовних жителів України які вперто голосували комуніста кравчука за комуніста Кучму знищили ядро армії, ядерну зброю та порізали чи відали за газ ракети та літаки ? За усі про кацапські партії? Чому не голосували а ганьбили той же Рух Чорновола чи Свободу Тягнибока ? Чому слова Бандерівець у кацапомовних регіонах вважаються чимось образливим ?
позаблоковий та без'яденрий статус України обумовлений т.з "Доктриною Павличка"- на честь Дмитра Павличка, одного з очильників Народного Руху, голови комітету ВРУ з міжнародних питаннь 1990-1994. Чорновол ніколи не виступав проти демілітаризації УКраїни, голосував як потрібно було товаришам з Держдепу І завдяки таким як ви "бандерівець" ще довго буде синонімом безвідповідального розпалювача ворожнечі
А ось що насправді говорив В. Чорновіл Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати, або хтось сьогодні збирається на нас нападати, але коли немає армії у тієї держави, з нею ніхто не рахується. Армія - це політичний засіб в першу чергу.