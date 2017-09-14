Сбербанк Росии «Сберегательный счет»: остатка на депозите. Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн». Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений. % годовых для срока (месяц) От 1 000 грн Гривна 14,00 Непогано як для залізобетоної банки http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/
малорос таким родився і рос тут таких багато серед незламних переможників я коли про Юхновського тут написав, одна незламниця навіть не постіснялася "А кто это ?"
Сбербанк Росии «Сберегательный счет»: остатка на депозите. Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн». Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений. % годовых для срока (месяц) От 1 000 грн Гривна 14,00 Непогано як для залізобетоної банки http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/
ну это уже как бы почти аксиома: чем дальше патриот от окопа - тем нипакабелимее кордоны 91го