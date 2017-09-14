RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9018901990209021>
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:02

  Бетон написав:с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/


малорос таким родився і рос
тут таких багато серед незламних переможників
я коли про Юхновського тут написав, одна незламниця навіть не постіснялася "А кто это ?"
fox767676
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:07

  Бетон написав:с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/

ну это уже как бы почти аксиома: чем дальше патриот от окопа - тем нипакабелимее кордоны 91го :D
_hunter
 
Повідомлень: 8057
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:19

Schmit
 
Повідомлень: 4455
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:20

  fox767676 написав:я коли про Юхновського тут написав, одна незламниця навіть не постіснялася "А кто это ?"

Як можна так нахабно брехати? Де цитата? Нема і не буде, тому що тоді я написала, що це дідусь моєї колежанки.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5129
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:40

fler

Я не про дідуся колежанки писав а про
громадський та політичний діяч. Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І — IV скликань, почесний громадянин Львова. Герой України (2005). Кандидат у Президенти України на виборах 1991 року (посів 5-те місце, 554 719 голосів, 1,74 %).


згадування і вшанування якого ви оцінили як недоречне , проте ваші труселя та окуляри то питомий відсоток гілки по факту
fox767676
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:51

  Бетон написав:с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/

Де ти там побачив «писал на русском» ? :lol: решта копіпаст для кацапомовних на кшталт тебе. :lol:
Банк працював в Україні до повномасштабної війни. Навіть гетьман його не чіпав.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/12/686947/
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12172
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 22:53

  _hunter написав:
  Бетон написав:с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/

ну это уже как бы почти аксиома: чем дальше патриот от окопа - тем нипакабелимее кордоны 91го :D

Де і коли я писав про кордони 91 ? Кацапомовні регіони хотіли дружби з кацапами то їжте тепер і не обляпайтесь. :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12172
З нами з: 18.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 780 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:01

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/

Де ти там побачив «писал на русском» ? :lol: решта копіпаст для кацапомовних на кшталт тебе. :lol:
Банк працював в Україні до повномасштабної війни. Навіть гетьман його не чіпав.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/12/686947/

Ну зайди к себе в профиль и посмотри. Всё на русском с 2008 лет 6.
Патриоты переобутые
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2908
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:11

  fox767676 написав:fler
..ваші труселя та окуляри то питомий відсоток гілки по факту

Брехня на брехні брехнею поганяє.
Півшостої знесло вам дах. Співчуваю.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5129
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:16

  Ukrainian написав: Банк працював в Україні до повномасштабної війни. Навіть гетьман його не чіпав.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/12/686947/

Дуже патріотичний вчинок. Напевно ще й гроші і в ВТБ вкладав?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9067
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 1742 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9018901990209021>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 62094
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 221030
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 705241
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.