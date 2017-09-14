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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9018901990209021
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 23:35

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:с удивлением наткнулся на пост большого патриота Ukrainian.
уже после оккупации большой патриот писал на русском и не гнушался юзать кацапские банки)

как пишет автор, "патриотизм отдельно, а грощи - отдельно"



Байки про банки і не тільки....2008-2017

Сбербанк Росии
«Сберегательный счет»:
остатка на депозите.
Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн».
Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений.
% годовых для срока (месяц) От 1 000 грн
Гривна 14,00
Непогано як для залізобетоної банки :wink: http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/

Де ти там побачив «писал на русском» ? :lol: решта копіпаст для кацапомовних на кшталт тебе. :lol:
Банк працював в Україні до повномасштабної війни. Навіть гетьман його не чіпав.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/05/12/686947/

Ну зайди к себе в профиль и посмотри. Всё на русском с 2008 лет 6.
Патриоты переобутые

На форумі як і в українських містах в ті часи українську мову більшість не сприймала повідомлення на українській ігнорили вони чекали на рузькій мір тому і писав щоб читали такі як ти кацапомовні. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 00:37

Ukrainian
Вы по отчеству Ольгович или так сильно мама дочь Олю хотела, что сына так и называла?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 01:57

Ось що пишуть українці в Україні про мобілізацію бо від кацапомовних тут на форумі зовсім інша інформація. Кацапомовні істоти мають інший світогляд ?
Тим часом за останній місяць вже двоє моїх друзів вирішили не чекати повістки і вже в тих підрозділах і на тих посадах, які хотіли. Я аж заздрю, бо в 22-у такої можливості не було і перевестись зараз ще той геморой.

я от побачив що дуже сильно відрізняється відношення до добровольців і тих кого схопили на вулиці. Також краще підписати контракт на конкретну спеціальність, а ще важливо вибрати хорошу військову частину до якої хочеш піти і з якою будеш домовлятися. Спочатку знаходиш частину, а вже потім ідеш в ТЦК.

Оновлення даних ще не означає що тебе мобілізують. Спершу повістки будуть відправляти тим хто не оновив свої дані.

https://www.reddit.com/r/Ukraine_UA/comments/1e0poyhмобілізація_мій_шлях_від_громадянина_до/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 02:38

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно.
Были варианты.
Но она даже не попыталась.

Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода.
Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід...

1. Не приписывайте мне то, что я не говорил. "Україна не має" обороняться это ваши домыслы.
2. "Мир на умовах РФ" - мы их не знаем. Пропагандистские заявления Путина, при этом достаточно противоречивые, это не условия мира. Для того, чтобы их знать, надо хотя бы начать переговоры.
3. Аналогии, в общем-то, полезная вещь. Но при этом не надо забывать, что полностью повторяющихся ситуаций в истории не бывает, поэтому не стоит слишком далеко заходить с аналогиями.
Чтобы не было лишних разговоров, русскую Вики не цитирую.
Вот что пишет английская:
Чехословацкая горная пограничная зона обозначала естественную границу между чешским государством и германскими государствами с раннего Средневековья; она также представляла собой серьезное естественное препятствие для возможного нападения Германии. Укрепленная значительными пограничными укреплениями , Судетская область имела абсолютное стратегическое значение для Чехословакии.
................
23 сентября был издан указ о всеобщей мобилизации, который был принят общественностью с большим энтузиазмом — в течение 24 часов один миллион человек присоединился к армии, чтобы защищать страну. Чехословацкая армия , современная, опытная и обладающая превосходной системой пограничных укреплений , была готова к борьбе. Советский Союз объявил о своей готовности прийти на помощь Чехословакии при условии, что Красная Армия сможет пересечь территорию Польши и Румынии. Обе страны отказались позволить Советской армии использовать свои территории.

https://en.wikipedia.org/wiki/Munich_Agreement
Чехословакия была единственной страной в Восточной Европе, помимо Советского Союза, которая производила собственное оружие, а не импортировала его, и Чехословакия была 7-м по величине производителем оружия в мире, что делало Чехословакию важным игроком в мировой торговле оружием.

https://en.wikipedia.org/wiki/Occupation_of_Czechoslovakia_(1938%E2%80%931945)
Донбасс для Украины был важен, но не настолько, насколько Судеты для Чехословакии.

И, кстати, ещё об аналогиях. У нас были некоторые ошибки во внутренней политике и некоторые проблемы, похожие на Чехословакию 1938. Но это никто не вспоминает (или не знает?).
ЛАД
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  #<1 ... 9018901990209021
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