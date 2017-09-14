Додано: П'ят 12 лип, 2024 02:38

sashaqbl написав: ЛАД написав: Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно.

Были варианты.

Но она даже не попыталась. Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно.Были варианты.Но она даже не попыталась.

Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода.

Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід... Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода.Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід...

Чехословацкая горная пограничная зона обозначала естественную границу между чешским государством и германскими государствами с раннего Средневековья; она также представляла собой серьезное естественное препятствие для возможного нападения Германии. Укрепленная значительными пограничными укреплениями , Судетская область имела абсолютное стратегическое значение для Чехословакии.

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23 сентября был издан указ о всеобщей мобилизации, который был принят общественностью с большим энтузиазмом — в течение 24 часов один миллион человек присоединился к армии, чтобы защищать страну. Чехословацкая армия , современная, опытная и обладающая превосходной системой пограничных укреплений , была готова к борьбе. Советский Союз объявил о своей готовности прийти на помощь Чехословакии при условии, что Красная Армия сможет пересечь территорию Польши и Румынии. Обе страны отказались позволить Советской армии использовать свои территории.

Чехословакия была единственной страной в Восточной Европе, помимо Советского Союза, которая производила собственное оружие, а не импортировала его, и Чехословакия была 7-м по величине производителем оружия в мире, что делало Чехословакию важным игроком в мировой торговле оружием.

1. Не приписывайте мне то, что я не говорил. "Україна не має" обороняться это ваши домыслы.2. "Мир на умовах РФ" - мы их не знаем. Пропагандистские заявления Путина, при этом достаточно противоречивые, это не условия мира. Для того, чтобы их знать, надо хотя бы начать переговоры.3. Аналогии, в общем-то, полезная вещь. Но при этом не надо забывать, что полностью повторяющихся ситуаций в истории не бывает, поэтому не стоит слишком далеко заходить с аналогиями.Чтобы не было лишних разговоров, русскую Вики не цитирую.Вот что пишет английская:Донбасс для Украины был важен, но не настолько, насколько Судеты для Чехословакии.И, кстати, ещё об аналогиях. У нас были некоторые ошибки во внутренней политике и некоторые проблемы, похожие на Чехословакию 1938. Но это никто не вспоминает (или не знает?).