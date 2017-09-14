Сбербанк Росии «Сберегательный счет»: остатка на депозите. Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн». Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений. % годовых для срока (месяц) От 1 000 грн Гривна 14,00 Непогано як для залізобетоної банки http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/
Ось що пишуть українці в Україні про мобілізацію бо від кацапомовних тут на форумі зовсім інша інформація. Кацапомовні істоти мають інший світогляд ?
Тим часом за останній місяць вже двоє моїх друзів вирішили не чекати повістки і вже в тих підрозділах і на тих посадах, які хотіли. Я аж заздрю, бо в 22-у такої можливості не було і перевестись зараз ще той геморой.
я от побачив що дуже сильно відрізняється відношення до добровольців і тих кого схопили на вулиці. Також краще підписати контракт на конкретну спеціальність, а ще важливо вибрати хорошу військову частину до якої хочеш піти і з якою будеш домовлятися. Спочатку знаходиш частину, а вже потім ідеш в ТЦК.
Оновлення даних ще не означає що тебе мобілізують. Спершу повістки будуть відправляти тим хто не оновив свої дані.
ЛАД написав:Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно. Были варианты. Но она даже не попыталась.
Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода. Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід...
1. Не приписывайте мне то, что я не говорил. "Україна не має" обороняться это ваши домыслы. 2. "Мир на умовах РФ" - мы их не знаем. Пропагандистские заявления Путина, при этом достаточно противоречивые, это не условия мира. Для того, чтобы их знать, надо хотя бы начать переговоры. 3. Аналогии, в общем-то, полезная вещь. Но при этом не надо забывать, что полностью повторяющихся ситуаций в истории не бывает, поэтому не стоит слишком далеко заходить с аналогиями. Чтобы не было лишних разговоров, русскую Вики не цитирую. Вот что пишет английская:
Чехословацкая горная пограничная зона обозначала естественную границу между чешским государством и германскими государствами с раннего Средневековья; она также представляла собой серьезное естественное препятствие для возможного нападения Германии. Укрепленная значительными пограничными укреплениями , Судетская область имела абсолютное стратегическое значение для Чехословакии. ................ 23 сентября был издан указ о всеобщей мобилизации, который был принят общественностью с большим энтузиазмом — в течение 24 часов один миллион человек присоединился к армии, чтобы защищать страну. Чехословацкая армия , современная, опытная и обладающая превосходной системой пограничных укреплений , была готова к борьбе. Советский Союз объявил о своей готовности прийти на помощь Чехословакии при условии, что Красная Армия сможет пересечь территорию Польши и Румынии. Обе страны отказались позволить Советской армии использовать свои территории.
Чехословакия была единственной страной в Восточной Европе, помимо Советского Союза, которая производила собственное оружие, а не импортировала его, и Чехословакия была 7-м по величине производителем оружия в мире, что делало Чехословакию важным игроком в мировой торговле оружием.