Додано: П'ят 12 лип, 2024 03:13

В кацапомовних інший світогляд ?Почавши досліджувати професії від ЗСУ на work.ua . Я побачив на скільки я непригодна людина. Окрім таких вакансій як штурмовик, стрілець, гранатометник і.т.д. було досить багато інших вакансій. Було багато вакансій водій, було багато вакансій електрик, було багато вакансій кухар. Сувора правда життя була в тому, що я не був ні водієм, ні електриком ні кухарем.Із того що я мав за плечима це був 3 річний досвід торгового агента, 8 річний досвід волонтерської діяльності (збір коштів або фандрейзинг і читання лекцій для молоді), 3 річний досвід роботи в магазин-кафе і останні 5-6 років роботи в веб-студії.Перша вакансія яка потрапила мені в очі, для якої я начебто більш менш підходив – це діловод. Там серед вимог було знання ПК, а точніше Microsoft office, ну цьому добру я за 5 років роботи у веб-студії трохи навчився. Відповідальність, комунікабельність, уважність – ну, десь в якійсь мірі у мене були ці риси:) Готовність вчимося новому – ну, 5 років роботи в IT трохи навчили мене вчитись новому. Знання основ діловодства. Я спитав у ChatGPT скільки потрібно часу щоб вивчити основи діловодства. Він відповів що якщо займатись по три години в день то два тижні. Тобто це тобі не 5 років на медика:). Я подумав як би чудово було би влаштуватися на цю спеціальність. Але потім мені прийшла думка що мабуть таких розумників як я кожен перший, і тому мабуть без знайомств туди не влаштуєшся.Тоді я вирішив іти по більш вірогідному шляху. Я подивився яка вакансія є найбільш популярною. Це був оператор БпЛА. Один мій друг Максим, з яким я разом стояв на посту в тер обороні, якраз пішов на цю спеціальність. Тому я вже трохи чув про неї. Прочитавши з десяток різних вакансій на оператора БпЛА я не побачив особливих вимог тіпа диплом електрика і.т.д. Більш того в одній з вакансій я прочитав – досвід в комп’ютерних іграх буде перевагою. Ну, подумав я, уже це точно по мене:)Я почав виписувати вакансії оператора БпЛА в яких було менш за все різних вимог. Потім, налаштувавшись і набравшись рішучості я почав обзвон.Почали з’являтися контакти, люди казали приходь подивимось. Також, поспілкувавшись з людьми я зрозумів що велике значення має те, в яке саме ТЦК ти підеш. Тобто – в яке ТЦК підеш то там і залишишся, тобто воно і буде вирішувати куди тебе далі направити.На одному із дзвінків я натрапив на Віку (в цілях безпеки ім’я змінено). Віка спитала мене “а чому ти хочеш піти на оператора дронів?” на що я відповів “якщо чесно то я не готовий до штурмів або окопів”, на що Віка відповіла “ну, якщо чесно то оператори БпЛА сидять в окопах разом з іншими солдатами”. Я щиро подякував Вікі за таку чесну відповідь, і спитав що ж тоді робити. Віка сказала що наприклад є вакансія діловода. Я був дуже здивований як це вона так одразу назвала саме ту вакансію на яку я первісно хотів потрапити. Я так і сказав “я думав що на цю посаду неможливо влаштуватися”. Віка сказала що у них є така вакансія. Потім Віка спитала який тип служби я хочу – як мобілізований чи як контрактник. Я відповів що трохи побоююсь підписувати контракт і мабуть хочу піти як мобілізований. На це Віка відповілаВіка запропонувала мені приїхати до них і більш детально все обговорити.Для зручності, всі статті з цієї історії викладені в моєму БлогуУкраїно мовні коментарімобілізація_мій_шлях_від_громадянина_до/