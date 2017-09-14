Сбербанк Росии «Сберегательный счет»: остатка на депозите. Пополнение: разрешено, без ограничений. Пополнять депозит можно через кассы банка и «Сбербанк ОнЛ@йн». Частичное или полное снятие: разрешено, без ограничений. % годовых для срока (месяц) От 1 000 грн Гривна 14,00 Непогано як для залізобетоної банки http://www.sberbank.ua/deposits/view/8/
Ось що пишуть українці в Україні про мобілізацію бо від кацапомовних тут на форумі зовсім інша інформація. Кацапомовні істоти мають інший світогляд ?
Тим часом за останній місяць вже двоє моїх друзів вирішили не чекати повістки і вже в тих підрозділах і на тих посадах, які хотіли. Я аж заздрю, бо в 22-у такої можливості не було і перевестись зараз ще той геморой.
я от побачив що дуже сильно відрізняється відношення до добровольців і тих кого схопили на вулиці. Також краще підписати контракт на конкретну спеціальність, а ще важливо вибрати хорошу військову частину до якої хочеш піти і з якою будеш домовлятися. Спочатку знаходиш частину, а вже потім ідеш в ТЦК.
Оновлення даних ще не означає що тебе мобілізують. Спершу повістки будуть відправляти тим хто не оновив свої дані.
ЛАД написав:Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно. Были варианты. Но она даже не попыталась.
Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода. Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід...
1. Не приписывайте мне то, что я не говорил. "Україна не має" обороняться это ваши домыслы. 2. "Мир на умовах РФ" - мы их не знаем. Пропагандистские заявления Путина, при этом достаточно противоречивые, это не условия мира. Для того, чтобы их знать, надо хотя бы начать переговоры. 3. Аналогии, в общем-то, полезная вещь. Но при этом не надо забывать, что полностью повторяющихся ситуаций в истории не бывает, поэтому не стоит слишком далеко заходить с аналогиями. Чтобы не было лишних разговоров, русскую Вики не цитирую. Вот что пишет английская:
Чехословацкая горная пограничная зона обозначала естественную границу между чешским государством и германскими государствами с раннего Средневековья; она также представляла собой серьезное естественное препятствие для возможного нападения Германии. Укрепленная значительными пограничными укреплениями , Судетская область имела абсолютное стратегическое значение для Чехословакии. ................ 23 сентября был издан указ о всеобщей мобилизации, который был принят общественностью с большим энтузиазмом — в течение 24 часов один миллион человек присоединился к армии, чтобы защищать страну. Чехословацкая армия , современная, опытная и обладающая превосходной системой пограничных укреплений , была готова к борьбе. Советский Союз объявил о своей готовности прийти на помощь Чехословакии при условии, что Красная Армия сможет пересечь территорию Польши и Румынии. Обе страны отказались позволить Советской армии использовать свои территории.
Чехословакия была единственной страной в Восточной Европе, помимо Советского Союза, которая производила собственное оружие, а не импортировала его, и Чехословакия была 7-м по величине производителем оружия в мире, что делало Чехословакию важным игроком в мировой торговле оружием.
Почавши досліджувати професії від ЗСУ на work.ua . Я побачив на скільки я непригодна людина. Окрім таких вакансій як штурмовик, стрілець, гранатометник і.т.д. було досить багато інших вакансій. Було багато вакансій водій, було багато вакансій електрик, було багато вакансій кухар. Сувора правда життя була в тому, що я не був ні водієм, ні електриком ні кухарем.
Із того що я мав за плечима це був 3 річний досвід торгового агента, 8 річний досвід волонтерської діяльності (збір коштів або фандрейзинг і читання лекцій для молоді), 3 річний досвід роботи в магазин-кафе і останні 5-6 років роботи в веб-студії.
Перша вакансія яка потрапила мені в очі, для якої я начебто більш менш підходив – це діловод. Там серед вимог було знання ПК, а точніше Microsoft office, ну цьому добру я за 5 років роботи у веб-студії трохи навчився. Відповідальність, комунікабельність, уважність – ну, десь в якійсь мірі у мене були ці риси:) Готовність вчимося новому – ну, 5 років роботи в IT трохи навчили мене вчитись новому. Знання основ діловодства. Я спитав у ChatGPT скільки потрібно часу щоб вивчити основи діловодства. Він відповів що якщо займатись по три години в день то два тижні. Тобто це тобі не 5 років на медика:). Я подумав як би чудово було би влаштуватися на цю спеціальність. Але потім мені прийшла думка що мабуть таких розумників як я кожен перший, і тому мабуть без знайомств туди не влаштуєшся.
Тоді я вирішив іти по більш вірогідному шляху. Я подивився яка вакансія є найбільш популярною. Це був оператор БпЛА. Один мій друг Максим, з яким я разом стояв на посту в тер обороні, якраз пішов на цю спеціальність. Тому я вже трохи чув про неї. Прочитавши з десяток різних вакансій на оператора БпЛА я не побачив особливих вимог тіпа диплом електрика і.т.д. Більш того в одній з вакансій я прочитав – досвід в комп’ютерних іграх буде перевагою. Ну, подумав я, уже це точно по мене:)
Я почав виписувати вакансії оператора БпЛА в яких було менш за все різних вимог. Потім, налаштувавшись і набравшись рішучості я почав обзвон.
Почали з’являтися контакти, люди казали приходь подивимось. Також, поспілкувавшись з людьми я зрозумів що велике значення має те, в яке саме ТЦК ти підеш. Тобто – в яке ТЦК підеш то там і залишишся, тобто воно і буде вирішувати куди тебе далі направити.
На одному із дзвінків я натрапив на Віку (в цілях безпеки ім’я змінено). Віка спитала мене “а чому ти хочеш піти на оператора дронів?” на що я відповів “якщо чесно то я не готовий до штурмів або окопів”, на що Віка відповіла “ну, якщо чесно то оператори БпЛА сидять в окопах разом з іншими солдатами”. Я щиро подякував Вікі за таку чесну відповідь, і спитав що ж тоді робити. Віка сказала що наприклад є вакансія діловода. Я був дуже здивований як це вона так одразу назвала саме ту вакансію на яку я первісно хотів потрапити. Я так і сказав “я думав що на цю посаду неможливо влаштуватися”. Віка сказала що у них є така вакансія. Потім Віка спитала який тип служби я хочу – як мобілізований чи як контрактник. Я відповів що трохи побоююсь підписувати контракт і мабуть хочу піти як мобілізований. На це Віка відповіла що у людей є хибне уявлення про те що мобілізація дає більше свободи. Насправді навпаки – той хто пішов через мобілізацію є мобілізованим ресурсом, і цей ресурс кидають туди де більш за все потрібні люди. Частіше за все люди потрібні там де великі витрати. Віка запропонувала мені приїхати до них і більш детально все обговорити.
БРИТАНІЯ НЕ ДАВАЛА УКРАЇНІ ДОЗВОЛУ БИТИ STORM SHADOW ПО ТЕРИТОРІЇ РОСІЇ – ЗАЯВА МІНОБОРОНИ
Як пише The Daily Telegraph, британський уряд дозволив Києву випускати ракети по цілях у Криму і на материковій частині України з моменту їх доставки минулого року, однак заборонив використовувати їх для ураження цілей на території Росії.
Урядовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен закликала віддати усі засоби ППО своєї держави Україні. Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Телеграм Голос Америки.
Вона нагадала, що раніше Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію.
“Ми вирішили багато місяців тому віддати всю нашу артилерію Україні. Чому? Тому що в Україні її застосують краще, ніж у Данії. І зараз ми повинні зробити те саме з протиповітряною обороною”, – сказала Фредеріксен під час саміту НАТО у Вашингтоні.
Що увійшло до нового пакету військової допомоги від США:
1 батарея Patriot; боєприпаси для передових ЗРК NASAMS; боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм; протиброньові комплекси Javelin і AT-4; боєприпаси для стрілецької зброї; запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
andrijk777 написав:.............. Місяць + місяць = скільки? Правильно, 2 місяці. Ви повторили те що написав я і типу мені заперечили. Танки роль грали. Те що СРСР їх погано використовував це інше питання. РФ також не шибко правильно використовує техніку. Так кордон у нас більший, але і населення у нас більше в 10 разів! Звідки взяв. Наприклад звідси: https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_War Фіни: 32 tanks; 114 aircraft СРСР: 2,514–6,541 tanks; 3,880 aircraft Різниця 100-200 разів. У нашій війні різниця 7-8 разів.
Всего за время войны в Финляндию было поставлено 350 самолётов, 500 орудий, более 6 тысяч пулемётов, около 100 тысяч винтовок и другое вооружение
http://surl.li/pxgovm Это, конечно, не компенсировало разницу в силах, но всё же заметно уменьшило. Разница уже не в "100-200 разів". И танки в 1939 это не Т-34, а в основном лёгкие, слабо бронированные и со слабыми пушками, которые не очень помогали при штурме хороших укреплений. О возможностях танков в условиях Финляндии цитировать не буду, почитайте чуть внимательнее собственную ссылку. Для полноты можете почитать и русскую Вики. Она уже далеко ушла от советских трактовок и достаточно объективна. И да, "населення у нас більше в 10 разів" в голой степи без укреплений может сделать гораздо меньше, чем в 10 раз меньшее население с хорошими укреплениями. Разве что погибших может быть в 10 раз больше. Или не 10, а в 100.
Більше відповідати вам не буду, бо то якесь переливання з пустого в порожнє. Не розумію що ви хочете довести? Ось що хочу довести я: Фіни готувались - тому перші 2 місяці тримались. Ми не готувались, тому в перший місяць злили купу територій, хоча могли(я думаю) втримати. А в плані сили сторін, у нас ситуація значно краща(була в 2022) ніж у фінів в 1939.
"Фіни готувались" - согласен. Но готувались не месяц, и не год, а 20 лет. И мы тоже "перші 2 місяці тримались". Правда с потерей территорий. Но в итоге:
По нему Финляндия уступила Карельский перешеек и большую часть Ладожской Карелии. В эту область входил Выборг ..., большая часть индустриальной территории Финляндии и значительные земли, все еще удерживаемые финскими военными — в общей сложности девять процентов финской территории. Уступленная территория включала 13 процентов экономических активов Финляндии. [221] 12 процентов населения Финляндии, от 422 000 до 450 000 карел, были эвакуированы и потеряли свои дома.
И могли бы потерять и больше. Опять же почитайте собственную ссылку разделы "Peace negotiations" и "End of war in March".
Не буду вам доказывать, что мы могли и не могли втримати. "Я думаю" - это очень сильный аргумент, с которым сложно спорить. Также не буду доказывать, что разница сил украинской и росс. армий была не лучше (или ненамного лучше), чем у финнов в 1939. Для завоевания превосходства в воздухе достаточно преимущества в 3 раза (+ более новые и современные самолёты с лучшими ТТХ). Так что преимущество в 10 или в 100 раз уже особой роли не играет. Не верите мне, спросите у Hotab"а.
Думаю, что наши результаты близки к лучшему, на что мы могли рассчитывать. Доказывать не буду, надо много копаться в источниках, а заниматься военно-историческими исследованиями, чтобы доказать вам, не хочется. Есть историки, пусть занимаются анализом.
Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. ....... https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html