Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. ....... https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html
Из Канады не планируют возвращать?
Если Коля идентифицирует себя как Оля то кто ж это оттуда с их движем по этой теме обратно в Луганский ТЦК пришлёт?