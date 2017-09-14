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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9019902090219022
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 04:15

  fler написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати.
Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають.
Точно є кореляція?

Як все добре у світі рожевих поні.

По Denik и fler РФ уже давно должна развалиться.
Что-то задерживается.
Но ничего, уже скоро - "через 2-3 недели". :)

По ЛАДу вже на днях підписуємо з рф мирну угоду та ... готуємось міняти паспорти на ті, шо з куркою.. Тому що з сусідом треба "не сваритися".

Что ещё можно ожидать от современного "доктора наук"?
Аргументов ноль, единственный метод - обосрать оппонента.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 04:27

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА
Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. .......
https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html

Из Канады не планируют возвращать?

Если Коля идентифицирует себя как Оля то кто ж это оттуда с их движем по этой теме обратно в Луганский ТЦК пришлёт?
барабашов
 
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