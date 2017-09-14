Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. ....... https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html
Из Канады не планируют возвращать?
Если Коля идентифицирует себя как Оля то кто ж это оттуда с их движем по этой теме обратно в Луганский ТЦК пришлёт?
sashaqbl написав:Та, тільки на кінець квітня - початок травня, коли ще було купа ударів і падіння виробництва бензину в РФ, на вашому графіку припадає падіння. Кореляція? 29 і 31 січня -удар по НПЗ - до 2 лютого ціна обвалюється з майже 83$ 29 січня до 77$ 2 лютого. Протягом березня при масових атака на НПЗ - йде ріст цін на нафту. Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати. Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають. Точно є кореляція?
Точно є кореляція. Бо на біржах йде торгівля ф'ючерсом з поставкою за 2-3 місяці. І після кожного удаоу треба дивитися не в моменті, а реакцію за 2 місяці на якийсь усереднений фон.