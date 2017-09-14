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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9018901990209021
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:43

  Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА
Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. Вказано, що протягом останніх тижнів у союзних партіях – ХСС та Християнсько-демократичний союз (ХДС) – точилася дискусія про зняття захисту з українських призовників.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у відповідь на відповідне запитання виданню Münchner Merkur сказав, що поверне українських новобранців, «якщо Україна попросить нас про це». Далі тему він не розвивав.

За потенційного федерального уряду на чолі з Союзом Німеччина могла б зіграти певну роль у поверненні новобранців-біженців в Україну. Своєю чергою голова Союзу Юнге (JU) Йоганнес Вінкель, стверджує, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині.
https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html

черга за Канадою депортувати бігунців на неньку: всі так всі
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:47

  vitaliiangel написав:
‼В худшем случае свет будет 4 часа в сутки, - секретарь Киевского горсовета Бондаренко

В лучшем - 4 часа днем и 4 часа ночью.

В конце июля ситуация со светом начнет улучшаться. В сентябре-октябре имеем шансы избегать отключений вообще, - глава "Укрэнерго"


а що буде інших 16 годин в кращому випадку?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:49

  fler написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:..........
Раптом після атаки на нафтовий термінал ціни починають падати.
Атаки продовджуються травень і початок червня, а ціни - бац - і падають.
Точно є кореляція?

Як все добре у світі рожевих поні.

По Denik и fler РФ уже давно должна развалиться.
Что-то задерживается.
Но ничего, уже скоро - "через 2-3 недели". :)

По ЛАДу вже на днях підписуємо з рф мирну угоду та ... готуємось міняти паспорти на ті, шо з куркою.. Тому що з сусідом треба "не сваритися".

чомусь в Казахстані, Грузії, Білорусії, та інших не спостерігається
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 08:52

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно.
Были варианты.
Но она даже не попыталась.

Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода.
Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід...
мюнхенська угода мала мету задобрити Гітлера, дати йому що він вимагає та уникнути великої війни у Європі. Що до саме Чехословаччини це спарцювало ( роздеребан країни поки не приймаємо до уваги). Що до великої війни потім звісно ж ні. Так в чому проблема - що "гарантам" та "підписантам" все ж довелося утворювати антигітлірівську коаліцію та пермагати Германію, бо з диктаторами договори не працюють і просто був втрачен час ( для кого, Чхословаччини чи світу) ? Чи що Чехословаччина не почала оборонятися та самотужки не "переломила хребет нацизму"?
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:09

Ми дозволили використовувати американську зброю в прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленський, а такого нема, мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – сказав Байден.

"Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно", – сказав Байден.
https://www.unian.ua/politics/bayden-po ... 93837.html

*і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно*
Може хтось розтлумачить увесь другий абзац?
Хто вирішує для кого щодня...

Да і перший абзац. Новояз.
Суть-то питання була у тому, чому Байден і Ко не бачать доцільності "використовувати Україні американську далекобійну зброю для ударів по військових об'єктах вглиб Росії".
Це ж і їжаку зрозуміло, що дозволу не дають, бо не бачать доцільності.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 09:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Високопоставлені демократи сказали Байдену вийти з президентської гонки одразу після його виступу, де він назвав Зеленського Путіним, — The Telegraph

Проговорился дед
Бетон
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