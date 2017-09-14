Ukrainian написав:НІМЕЦЬКА ОПОЗИЦІЯ НЕ ВИКЛЮЧАЄ ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ БІЖЕНЦІВ. Є УМОВА Голова німецької партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Маркус Зедер не відкидає можливості того, що федеральний уряд на чолі з Союзом зможе почати повертати до України військовозобов’язаних біженців, які отримали притулок у ФРН, передає ASB Zeitung. Вказано, що протягом останніх тижнів у союзних партіях – ХСС та Християнсько-демократичний союз (ХДС) – точилася дискусія про зняття захисту з українських призовників.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер у відповідь на відповідне запитання виданню Münchner Merkur сказав, що поверне українських новобранців, «якщо Україна попросить нас про це». Далі тему він не розвивав.
За потенційного федерального уряду на чолі з Союзом Німеччина могла б зіграти певну роль у поверненні новобранців-біженців в Україну. Своєю чергою голова Союзу Юнге (JU) Йоганнес Вінкель, стверджує, що ці українці повинні захищати власну країну, а не шукати захисту в Німеччині. https://zn.ua/ukr/WORLD/nimetska-opozit ... umova.html
черга за Канадою депортувати бігунців на неньку: всі так всі
ЛАД написав:Чехословаччина в 38ому могла сопротивляться. Вполне возможно, успешно. Были варианты. Но она даже не попыталась.
Мир на умовах РФ навіть зараз - це друга мюнхенька угода. Тобто Чехоловаччина мала оборонятися. А Україна - не має. Гарний підхід...
мюнхенська угода мала мету задобрити Гітлера, дати йому що він вимагає та уникнути великої війни у Європі. Що до саме Чехословаччини це спарцювало ( роздеребан країни поки не приймаємо до уваги). Що до великої війни потім звісно ж ні. Так в чому проблема - що "гарантам" та "підписантам" все ж довелося утворювати антигітлірівську коаліцію та пермагати Германію, бо з диктаторами договори не працюють і просто був втрачен час ( для кого, Чхословаччини чи світу) ? Чи що Чехословаччина не почала оборонятися та самотужки не "переломила хребет нацизму"?
Ми дозволили використовувати американську зброю в прикордонних регіонах Росії. Чи маємо ми обмежувати? Наприклад, якби Зеленський, а такого нема, мав можливість проводити удари по Москві, по Кремлю? Чи мало б це сенс? Ні. Питання в тому, як найкраще використати зброю, яку він має, зброю, яку ми йому надаємо", – сказав Байден.
"Наші військові, і я слідую порадам мого начальника штабу, а також міністра оборони та наших співробітників розвідки, і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно", – сказав Байден. https://www.unian.ua/politics/bayden-po ... 93837.html
*і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно* Може хтось розтлумачить увесь другий абзац? Хто вирішує для кого щодня...
Да і перший абзац. Новояз. Суть-то питання була у тому, чому Байден і Ко не бачать доцільності "використовувати Україні американську далекобійну зброю для ударів по військових об'єктах вглиб Росії". Це ж і їжаку зрозуміло, що дозволу не дають, бо не бачать доцільності.