fox767676 написав:у меня вся лента голливуд-селебритис - "дед, ай лав ю, бат плиз степ єсайд"
Исход президентской гонки уже ясен. Ну и нам ничего хорошего уже не светит, трамп ради нас третью мировую не начнет. Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!
fox767676 написав:у меня вся лента голливуд-селебритис - "дед, ай лав ю, бат плиз степ єсайд"
Исход президентской гонки уже ясен. Ну и нам ничего хорошего уже не светит, трамп ради нас третью мировую не начнет. Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!
дефолт это мелочь нестоящая упоминания актуальней будет вопрос аграрный чем удобрять землю - соросятами или попами мпц
Mimohod написав:Потом гражданская и дефолт одновременно.
год назад я бы вас обматюкал за такие прогнозы. Но то что делает наша власть как раз туда и ведёт. Любой кто пообещает их снести (конечно в рамках конституции) тут же станет президентом. Хоть Верка Сердючка. А это открытые ворота для разных агентов Кремля. Дефолт в этом списке наименьшее зло. Как насморк на 4й стадии рака
vitaliiangel Ой, а я еще такой старый, что помню как нам втирали про "шоковую терапию в экономике". Мол, вы же не хотите зубожиння как у поляков? Значит не нужна нам терапия! Ну теперь у нас не терапия а самая что не на есть хирургия без наокоза.