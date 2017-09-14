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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9019902090219022
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:07

  fox767676 написав:у меня вся лента голливуд-селебритис - "дед, ай лав ю, бат плиз степ єсайд"

Исход президентской гонки уже ясен. Ну и нам ничего хорошего уже не светит, трамп ради нас третью мировую не начнет.
Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:14

  Mimohod написав:
  fox767676 написав:у меня вся лента голливуд-селебритис - "дед, ай лав ю, бат плиз степ єсайд"

Исход президентской гонки уже ясен. Ну и нам ничего хорошего уже не светит, трамп ради нас третью мировую не начнет.
Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!


дефолт это мелочь нестоящая упоминания
актуальней будет вопрос аграрный
чем удобрять землю - соросятами или попами мпц
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:28

  Mimohod написав:Потом гражданская и дефолт одновременно.
год назад я бы вас обматюкал за такие прогнозы. Но то что делает наша власть как раз туда и ведёт. Любой кто пообещает их снести (конечно в рамках конституции) тут же станет президентом. Хоть Верка Сердючка. А это открытые ворота для разных агентов Кремля. Дефолт в этом списке наименьшее зло. Как насморк на 4й стадии рака
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:дефолт это мелочь нестоящая упоминания
актуальней будет вопрос аграрный
чем удобрять землю - соросятами или попами мпц

Пока и украинцами неплохо выходит, а руку наливающего до конца застолья не меняют.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:44

vitaliiangel
Ой, а я еще такой старый, что помню как нам втирали про "шоковую терапию в экономике". Мол, вы же не хотите зубожиння как у поляков? Значит не нужна нам терапия! Ну теперь у нас не терапия а самая что не на есть хирургия без наокоза.
Mimohod
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:48

  detroytred написав:
*і ми щодня вирішуємо, що вони повинні, а що не повинні робити, як далеко вони можуть зайти. І це логічно*
Може хтось розтлумачить увесь другий абзац?
Хто вирішує для кого щодня...


Возьмите любое интервью Зеленского (если только это не подготовленный монолог с бумажки) - там все намного путанее. И ниче, большинство граждан этого не замечают.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:51

  vitaliiangel написав:Хоть Верка Сердючка.

У Данилко в 2018-м хватило ума отказаться. В отличие от.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:52

кордони 91року вже зовсім скоро

Британія не дозволила Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow, — джерела Telegraph

Видання пише, що Зеленському доведеться «шукати гарантії в іншому місці», перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території РФ

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... es-russia/
Xenon
 
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