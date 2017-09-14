Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:55

Mimohod написав: vitaliiangel

Ой, а я еще такой старый, что помню как нам втирали про "шоковую терапию в экономике". Мол, вы же не хотите зубожиння как у поляков? Значит не нужна нам терапия! Ну теперь у нас не терапия а самая что не на есть хирургия без наокоза. Ой, а я еще такой старый, что помню как нам втирали про "шоковую терапию в экономике". Мол, вы же не хотите зубожиння как у поляков? Значит не нужна нам терапия! Ну теперь у нас не терапия а самая что не на есть хирургия без наокоза.

Х-ня все єти разговоры про терапию шоковую и не оченькак при ссср про светлое будущеетипа дойдем за 20 лет, но если поднажать на классовую борьбу, то за 10так и тут. если цены поднимем в 2 раза - то Европу примут через 15 лет, а если в 5 раз то через 5. выбор типа за народомпросто поляки - народ, имели сильную диаспору, которая их лобировалатам какие-то антисовковые волнения были в начале 80-х, так все голливуд селебретись подключились в телемарафон "хотим чтобы Польша была польской"А украинцы Украины 2.5 года делают немыслимое, а диаспора голосует против помощи, потому что в Украине видите ли коррупция. ну и изголяются над нами как хотят -туда не бейте, москвопопов не обижайте, там не эскалируйте, вы - храбрые повстанцы, мы будем о вас легенды слагать как вы камнями и палками мужественно сдерживали тоталитарного агрессора (у которого мы даже активы не конфискуем и с их инфилльтранотов в Европе даже волосок не упадет )