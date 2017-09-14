fox767676 написав:у меня вся лента голливуд-селебритис - "дед, ай лав ю, бат плиз степ єсайд"
Исход президентской гонки уже ясен. Ну и нам ничего хорошего уже не светит, трамп ради нас третью мировую не начнет. Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!
fox767676 написав:у меня вся лента голливуд-селебритис - "дед, ай лав ю, бат плиз степ єсайд"
Исход президентской гонки уже ясен. Ну и нам ничего хорошего уже не светит, трамп ради нас третью мировую не начнет. Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!
дефолт это мелочь нестоящая упоминания актуальней будет вопрос аграрный чем удобрять землю - соросятами или попами мпц
Mimohod написав:Потом гражданская и дефолт одновременно.
год назад я бы вас обматюкал за такие прогнозы. Но то что делает наша власть как раз туда и ведёт. Любой кто пообещает их снести (конечно в рамках конституции) тут же станет президентом. Хоть Верка Сердючка. А это открытые ворота для разных агентов Кремля. Дефолт в этом списке наименьшее зло. Как насморк на 4й стадии рака
vitaliiangel Ой, а я еще такой старый, что помню как нам втирали про "шоковую терапию в экономике". Мол, вы же не хотите зубожиння как у поляков? Значит не нужна нам терапия! Ну теперь у нас не терапия а самая что не на есть хирургия без наокоза.
Mimohod написав:vitaliiangel Ой, а я еще такой старый, что помню как нам втирали про "шоковую терапию в экономике". Мол, вы же не хотите зубожиння как у поляков? Значит не нужна нам терапия! Ну теперь у нас не терапия а самая что не на есть хирургия без наокоза.
Х-ня все єти разговоры про терапию шоковую и не очень как при ссср про светлое будущее типа дойдем за 20 лет, но если поднажать на классовую борьбу, то за 10 так и тут. если цены поднимем в 2 раза - то Европу примут через 15 лет, а если в 5 раз то через 5. выбор типа за народом
просто поляки - народ, имели сильную диаспору, которая их лобировала там какие-то антисовковые волнения были в начале 80-х, так все голливуд селебретись подключились в телемарафон "хотим чтобы Польша была польской" А украинцы Украины 2.5 года делают немыслимое, а диаспора голосует против помощи, потому что в Украине видите ли коррупция. ну и изголяются над нами как хотят -туда не бейте, москвопопов не обижайте, там не эскалируйте, вы - храбрые повстанцы, мы будем о вас легенды слагать как вы камнями и палками мужественно сдерживали тоталитарного агрессора (у которого мы даже активы не конфискуем и с их инфилльтранотов в Европе даже волосок не упадет )
fox767676 написав: просто поляки - народ, имели сильную диаспору, которая их лобировала там какие-то антисовковые волнения были в начале 80-х, так все голливуд селебретись подключились в телемарафон "хотим чтобы Польша была польской"
в Польше кстате ситуация при выборах не далеко от нашей ушла. Если открыть карту и посмотреть кто где за кого голосовал; то очень четко видно, что Восточная часть Польши (бывшая в свое время под кацапской империей) голосует за проросийских кандидатов.
просто нож в спину от ЮК А Борис Джонсон хоть предупредил в апреле 2022 что Украина должна будет сражаться исключительно на своей территории чтобы не создавать дискомфорта русским, которые как оказалось рассматриваются как нация более высшего сорта нежели украинцы?