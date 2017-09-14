fox767676 написав: просто поляки - народ, имели сильную диаспору, которая их лобировала там какие-то антисовковые волнения были в начале 80-х, так все голливуд селебретись подключились в телемарафон "хотим чтобы Польша была польской"
в Польше кстате ситуация при выборах не далеко от нашей ушла. Если открыть карту и посмотреть кто где за кого голосовал; то очень четко видно, что Восточная часть Польши (бывшая в свое время под кацапской империей) голосует за проросийских кандидатов.
Так оно везде так: нарид помнит колбасу по два-двадцать и мороженное по 5 копеек, а какой ценой оно все достигалось - _понимают_ единицы...
fox767676 написав: просто поляки - народ, имели сильную диаспору, которая их лобировала там какие-то антисовковые волнения были в начале 80-х, так все голливуд селебретись подключились в телемарафон "хотим чтобы Польша была польской"
в Польше кстате ситуация при выборах не далеко от нашей ушла. Если открыть карту и посмотреть кто где за кого голосовал; то очень четко видно, что Восточная часть Польши (бывшая в свое время под кацапской империей) голосует за проросийских кандидатов.
не уверен что можно говорить о прооссийскости скорее более рустикальніе и консервативные, без всякого лгбт-бллм. Если Европа чуть поостынет в трансгуманистических экспериментах то и в Польше напряжение спадет, и никто там в сторону россии слова доброго не скажет
просто нож в спину от ЮК А Борис Джонсон хоть предупредил в апреле 2022 что Украина должна будет сражаться исключительно на своей территории чтобы не создавать дискомфорта русским, которые как оказалось рассматриваются как нация более высшего сорта нежели украинцы?
для русских это получается чисто экспедиционная война инфраструктура не страдает гражданское население не страдает рядовой состав экспедеционных войск можно бескнечно пополнять за счет пропойцев-корейцев-непальцев-негров кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???
Mimohod написав:Мой прогноз такой. Как только зерно урожая этого года покинет страну, то будет капитуляция. Потом гражданская и дефолт одновременно. Ух, заживем!
Запам'ятаємо цей прогноз. Я в свою чергу скажу що цього всього точно не буде. Не буде капітуляції, не буде громадянської і не буде дефолту. Термін - початок 2025. Давайте ще для уточнення - що ви розумієте під словом "капітуляція"?
andrijk777 написав:Давайте ще для уточнення - що ви розумієте під словом "капітуляція"?
Відміна указу 679.
Цим указом можна підтерти одне місце. Він нічого не означає. Його відміна нічого не означає. Тим більше його відмінна не означає ніякої капітуляції. Ось означення капітуляції:
Капітуля́ція (лат. capitulum, маленька голівка або підрозділ; capitulare, ставлення на умовах) — у міжнародному праві, угода під час війни, щодо припинення боротьби і здачі ворожим збройним силам конкретного органу військ, міста або території.
Згідно цього означення Маріуполь уже капітулював(це факт), тому що він зданий і боротьба за нього вже не ведеться.
Тому моє питання залишається в силі. Я так бачу що 90% форумчан вживають слово "капітуляція" абсолютно не розуміючи що воно означає. Кожен розуміє під цим словом щось інше. Аналогічно між-іншим зі словом "перемога" .
Realist написав:В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.
12-ти лайковий пост за минулий тиждень.
fox767676 написав:кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???
А ось як це втілюється в реальність:
Вісім великих планувальних ігор за участі українських, американських та британських військових - так розроблявся план контрнаступу України. Кожна з симуляцій тривала кілька днів, навчання проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для військових ігор та електронних таблиць Excel, «а інколи просто переміщували фігури на мапах». У частині симуляцій взяли участь Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, і генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrn ... 73840.html "Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (при плануванні контрнаступу — ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Так що моделювання не панацея. Бачу зараз два можливі сценарії - один продовження теперішньої неблагоприємної війни з втратами людей і територій, другий фактична капітуляція. На жаль, не видно навіть як моделі реальної адекватної потребам допомоги від союзників.