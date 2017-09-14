просто нож в спину от ЮК А Борис Джонсон хоть предупредил в апреле 2022 что Украина должна будет сражаться исключительно на своей территории чтобы не создавать дискомфорта русским, которые как оказалось рассматриваются как нация более высшего сорта нежели украинцы?
просто нож в спину от ЮК А Борис Джонсон хоть предупредил в апреле 2022 что Украина должна будет сражаться исключительно на своей территории чтобы не создавать дискомфорта русским, которые как оказалось рассматриваются как нация более высшего сорта нежели украинцы?
для русских это получается чисто экспедиционная война инфраструктура не страдает гражданское население не страдает рядовой состав экспедеционных войск можно бескнечно пополнять за счет пропойцев-корейцев-непальцев-негров кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???
Realist написав:В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.
12-ти лайковий пост за минулий тиждень.
fox767676 написав:кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???
А ось як це втілюється в реальність:
Вісім великих планувальних ігор за участі українських, американських та британських військових - так розроблявся план контрнаступу України. Кожна з симуляцій тривала кілька днів, навчання проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для військових ігор та електронних таблиць Excel, «а інколи просто переміщували фігури на мапах». У частині симуляцій взяли участь Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, і генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrn ... 73840.html "Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (при плануванні контрнаступу — ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Так що моделювання не панацея. Бачу зараз два можливі сценарії - один продовження теперішньої неблагоприємної війни з втратами людей і територій, другий фактична капітуляція. На жаль, не видно навіть як моделі реальної адекватної потребам допомоги від союзників.
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.
Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.
Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.
---------------------------- Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року. Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.
Зараз лише настав етап, коли банки рф перетворюються на МММ. Остаточне перетворення буде до кінця року.
"Триндіти - не мішки ворочати." Не буду искать другие ваши цитаты.
Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг
Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.
Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.
Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. ㅤ
Правоохранители задержали «на горячем» мужчину, который уничтожал электротехническое оборудование Укрзализниці по указанию спецслужб РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант повреждал релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки, которые обеспечивают работу автоматики и служат для безопасности железнодорожного движения. Он ломом взламывал металлическую дверь объектов, обливал оборудование железной дороги горючей жидкостью и поджигал.
«По результатам своих диверсий злоумышленник делал фотодоказательства уничтоженного оборудования, которые присылал представителям государства-агрессора через популярный мессенджер, после чего тщательно удалял эти файлы и переписку со своего телефона», — добавили в СБУ.
Мужчину поймали «на горячем» во время поджога очередного релейного шкафа в Харькове.
Злоумышленником оказался 39-летний безработный мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и сидевший в тюрьме за покушение на умышленное убийство и грабеж. До прибытия в Харьков в начале июня этого года он жил в Одессе, а еще раньше – во Львове.
«По имеющейся информации, вражеские спецслужбы привлекли его к тайному сотрудничеству в ущерб Украине через сайт по поиску работы, где он разместил соответствующее объявление. За совершенные преступления рашисты обещали выплачивать ему деньги на банковскую карту», - добавили правоохранители.