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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:49
Бетон написав:
Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг
Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.
Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.
Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.
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Кароч зимой э.э. не будет
Олег Попенко в последнее время очень активничвет.
Хорошо, если цель будоражить владу для решения проблем энергетики. Но не уверен.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:50
Бетон написав:
Кароч зимой э.э. не будет
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
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fox767676
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:55
fox767676 написав: Бетон написав:
Кароч зимой э.э. не будет
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
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