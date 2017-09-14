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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9020902190229023
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:49

  Бетон написав:Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.

Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.

Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Кароч зимой э.э. не будет

Олег Попенко в последнее время очень активничвет.
Хорошо, если цель будоражить владу для решения проблем энергетики. Но не уверен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:55

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.

На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
ЛАД
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  #<1 ... 9020902190229023
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