Realist написав:В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.
12-ти лайковий пост за минулий тиждень.
fox767676 написав:кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???
А ось як це втілюється в реальність:
Вісім великих планувальних ігор за участі українських, американських та британських військових - так розроблявся план контрнаступу України. Кожна з симуляцій тривала кілька днів, навчання проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для військових ігор та електронних таблиць Excel, «а інколи просто переміщували фігури на мапах». У частині симуляцій взяли участь Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, і генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrn ... 73840.html "Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (при плануванні контрнаступу — ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Так що моделювання не панацея. Бачу зараз два можливі сценарії - один продовження теперішньої неблагоприємної війни з втратами людей і територій, другий фактична капітуляція. На жаль, не видно навіть як моделі реальної адекватної потребам допомоги від союзників.
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.
Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.
Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.
---------------------------- Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року. Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.
Зараз лише настав етап, коли банки рф перетворюються на МММ. Остаточне перетворення буде до кінця року.
"Триндіти - не мішки ворочати." Не буду искать другие ваши цитаты.
Правоохранители задержали «на горячем» мужчину, который уничтожал электротехническое оборудование Укрзализниці по указанию спецслужб РФ.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант повреждал релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки, которые обеспечивают работу автоматики и служат для безопасности железнодорожного движения. Он ломом взламывал металлическую дверь объектов, обливал оборудование железной дороги горючей жидкостью и поджигал.
«По результатам своих диверсий злоумышленник делал фотодоказательства уничтоженного оборудования, которые присылал представителям государства-агрессора через популярный мессенджер, после чего тщательно удалял эти файлы и переписку со своего телефона», — добавили в СБУ.
Мужчину поймали «на горячем» во время поджога очередного релейного шкафа в Харькове.
Злоумышленником оказался 39-летний безработный мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и сидевший в тюрьме за покушение на умышленное убийство и грабеж. До прибытия в Харьков в начале июня этого года он жил в Одессе, а еще раньше – во Львове.
«По имеющейся информации, вражеские спецслужбы привлекли его к тайному сотрудничеству в ущерб Украине через сайт по поиску работы, где он разместил соответствующее объявление. За совершенные преступления рашисты обещали выплачивать ему деньги на банковскую карту», - добавили правоохранители.
Бетон написав:Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг
Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.
Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.
Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. ㅤ Кароч зимой э.э. не будет
Олег Попенко в последнее время очень активничвет. Хорошо, если цель будоражить владу для решения проблем энергетики. Но не уверен.
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
границы открыты для всех кроме М18-60 мы же покажем фак пуйлу из Киева)
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
Суд вынес приговор 29-летнему жителю Харькова, который мародерил в разбитых российскими обстрелами домах.
«Шесть лет за решеткой проведет харьковчанин, который обворовывал квартиры в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Харьковчанина признали виновным в кражах, совершенных в условиях военного положения, а также — в умышленном повреждении телекоммуникационной сети.
«Мужчина, начиная с мая 2022 года, проникал в квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове. Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. В том числе: телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, кофеварку, пылесос, хлебопечку, утюг, фен, часы и прочее», — сообщили прокуроры.
Помимо квартир, мародер «обносил» и подъезды. Там его интересовали оптические приемники и кабели. В итоге своим воровством он оставлял людей, которые пытались жить под обстрелами, без интернета и телесигнала. Ущерб, который вор нанес потерпевшим, оценили в 250 тысяч гривен. На суде он признал свою вину и, по оценке прокуратуры, «искренне раскаялся».