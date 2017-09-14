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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 902090219022902390249025>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 10:52

кордони 91року вже зовсім скоро

Британія не дозволила Україні бити по території Росії ракетами Storm Shadow, — джерела Telegraph

Видання пише, що Зеленському доведеться «шукати гарантії в іншому місці», перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території РФ

https://www.telegraph.co.uk/world-news/ ... es-russia/
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Realist написав:В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.

12-ти лайковий пост за минулий тиждень.
  fox767676 написав:кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???

А ось як це втілюється в реальність:
Вісім великих планувальних ігор за участі українських, американських та британських військових - так розроблявся план контрнаступу України. Кожна з симуляцій тривала кілька днів, навчання проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для військових ігор та електронних таблиць Excel, «а інколи просто переміщували фігури на мапах». У частині симуляцій взяли участь Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, і генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrn ... 73840.html
"Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (при плануванні контрнаступу — ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/

Так що моделювання не панацея. Бачу зараз два можливі сценарії - один продовження теперішньої неблагоприємної війни з втратами людей і територій, другий фактична капітуляція. На жаль, не видно навіть як моделі реальної адекватної потребам допомоги від союзників.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 12:29

  Denik написав:
  ЛАД написав:По Denik и fler РФ уже давно должна развалиться.
Что-то задерживается.
Но ничего, уже скоро - "через 2-3 недели".

Триндіти - не мішки ворочати.
Процитую свій пост вже 1,5 річної давнини.
  Denik написав:-----------------------------
vitaliian
Средняя цена основной экспортной марки российской нефти Urals в декабре прошедшего года снизилась на 30,6% к декабрю 2021 года, до $50,47 за баррель

"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2022 года сложилась в размере $76,09 за баррель, в январе-декабре 2021 года - $69,0 за баррель", - говорится в сообщении Минфина. Ее цена выросла за год на 10,3%.

Однако, средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2022 года сложилась в размере всего $50,47 за баррель, что в 1,44 раза, или на 30,6%, ниже показателя декабря 2021 года, который составлял $72,71 за баррель.

Таким образом, в декабре средняя цена Urals опустилась ниже введенного с 5 декабря странами Запада потолка цен на российскую нефть в размере $60.

----------------------------
Рівня 50 все одно буде недостатньо для припинення війни. Я не думаю, що війна скінчиться 2023 року.
Економічний крах РФ настане лише в ситуації, коли ЄС переріже експорт нафти з Балитики, а Україна припинить експорт з Чорного моря. Альтернативою цьому є збільшення постачання рази в 3 від теперішнього, що поки що не проглядається.


Зараз лише настав етап, коли банки рф перетворюються на МММ. Остаточне перетворення буде до кінця року.

"Триндіти - не мішки ворочати."
Не буду искать другие ваши цитаты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:46

Правоохранители задержали «на горячем» мужчину, который уничтожал электротехническое оборудование Укрзализниці по указанию спецслужб РФ.


По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант повреждал релейные шкафы систем сигнализации, централизации и блокировки, которые обеспечивают работу автоматики и служат для безопасности железнодорожного движения. Он ломом взламывал металлическую дверь объектов, обливал оборудование железной дороги горючей жидкостью и поджигал.

«По результатам своих диверсий злоумышленник делал фотодоказательства уничтоженного оборудования, которые присылал представителям государства-агрессора через популярный мессенджер, после чего тщательно удалял эти файлы и переписку со своего телефона», — добавили в СБУ.

Мужчину поймали «на горячем» во время поджога очередного релейного шкафа в Харькове.

Злоумышленником оказался 39-летний безработный мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и сидевший в тюрьме за покушение на умышленное убийство и грабеж. До прибытия в Харьков в начале июня этого года он жил в Одессе, а еще раньше – во Львове.

«По имеющейся информации, вражеские спецслужбы привлекли его к тайному сотрудничеству в ущерб Украине через сайт по поиску работы, где он разместил соответствующее объявление. За совершенные преступления рашисты обещали выплачивать ему деньги на банковскую карту», ​​- добавили правоохранители.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/12/unichtozhal-obekty-uz-v-harkove-pojmali-diversanta-rabotavshego-na-rf-foto/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:49

  Бетон написав:Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.

Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.

Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.

Кароч зимой э.э. не будет

Олег Попенко в последнее время очень активничвет.
Хорошо, если цель будоражить владу для решения проблем энергетики. Но не уверен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 13:55

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.

На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:00

  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.

границы открыты для всех кроме М18-60
мы же покажем фак пуйлу из Киева)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:08

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.

На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
ну, уж для М18-60 "соцпакет" нифига себе :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:09

К вопросу о мародёрстве.
Суд вынес приговор 29-летнему жителю Харькова, который мародерил в разбитых российскими обстрелами домах.

«Шесть лет за решеткой проведет харьковчанин, который обворовывал квартиры в разбитых от российских обстрелов домах на Северной Салтовке», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Харьковчанина признали виновным в кражах, совершенных в условиях военного положения, а также — в умышленном повреждении телекоммуникационной сети.

«Мужчина, начиная с мая 2022 года, проникал в квартиры в разбитых домах на Северной Салтовке в Харькове. Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. В том числе: телевизоры, принтер, фотоаппарат, наушники, кофеварку, пылесос, хлебопечку, утюг, фен, часы и прочее», — сообщили прокуроры.

Помимо квартир, мародер «обносил» и подъезды. Там его интересовали оптические приемники и кабели. В итоге своим воровством он оставлял людей, которые пытались жить под обстрелами, без интернета и телесигнала. Ущерб, который вор нанес потерпевшим, оценили в 250 тысяч гривен. На суде он признал свою вину и, по оценке прокуратуры, «искренне раскаялся».

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/07/11/maroderil-na-severnoj-saltovke-harkovchanin-syadet-na-shest-let/
Не первый и не единственный случай.
Для примера ещё https://www.objectiv.tv/objectively/2024/02/23/maroderil-na-harkovshhine-posle-obstrelov-muzhchina-syadet-na-pyat-let/, https://www.objectiv.tv/objectively/2024/02/06/5-let-poluchil-maroder-obvorovavshij-velomagazin-posle-obstrela-v-harkove/.
О том, что весной 22 "застеклили" все табачные киоски, а мелкие магазины закрывали витрины ДСП уже не говорю.
ЛАД
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