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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:11
ЛАД написав:
2. "Мир на умовах РФ" - мы их не знаем. Пропагандистские заявления Путина, при этом достаточно противоречивые, это не условия мира. Для того, чтобы их знать, надо хотя бы начать переговоры.
Я даже не знаю, как это комментировать.
Это непонимание, или глупость, или наоборот, понимание и попытка увести в сторону
Типа, мы не знаем условия РФ, поэтому давайте проводить переговоры, тогда и узнаем. Чесне слово, якась дурість
Когда Путин чётко назвал условия переговоров - 4 области+Крым признать за РФ, армию сократить
И о чём потом проводить переговоры ?
О сроках передачи Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей РФ ?
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:11
juristkostya написав: ЛАД написав:
............
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
ну, уж для М18-60 "соцпакет" нифига себе
Это да.
Где Вы пропадали? Всё более-менее в порядке?
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ЛАД
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:12
ЛАД написав: fox767676 написав: Бетон написав:
Кароч зимой э.э. не будет
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
Конечно же не в Украине сидеть на соцпрограммах, а в странах прибытия
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:13
Бетон написав:
В Росії заблокують YouTube восени, — росЗМІ
тролей украинофобных в каментах врядли меньше станет
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:15
Прохожий написав:
мы же покажем фак пуйлу из Киева)
огнями медиафасадов
но врядли
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fox767676
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:19
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:
------------------------Бетон
Кароч зимой э.э. не будет
------------------------
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
Конечно же не в Украине сидеть на соцпрограммах, а в странах прибытия
А не всё ли равно Украине, будут ли в странах прибытия сидеть на пособиях и соцпрограммах или будут вкалывать на папу Карло? Возможно, даже лучше, чтобы сидели на пособиях - может, Запад почешется, чтобы увеличить военную помощь Украине, чтобы избежать толп мигрантов в Европе.
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ЛАД
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:21
fox767676 написав: Бетон написав:
В Росії заблокують YouTube восени, — росЗМІ
тролей украинофобных в каментах врядли меньше станет
Эти бибизяны юзают впн.
Намного интереснее накрытие 3.14-здой монетизации. Будет ли она? Или перерегистрируются за бугром?
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 12 лип, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:23
fox767676 написав: Прохожий написав:
мы же покажем фак пуйлу из Киева)
огнями медиафасадов
но врядли
вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:27
Бетон написав:
Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг
Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.
Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.
Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.
ㅤ
Кароч зимой э.э. не будет
дайте взимку перезимувати не в Україні?)
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:29
Прохожий написав: fox767676 написав: Прохожий написав:
мы же покажем фак пуйлу из Киева)
огнями медиафасадов
но врядли
вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)
большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго
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