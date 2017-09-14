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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90219022902390249025>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:11

  ЛАД написав:2. "Мир на умовах РФ" - мы их не знаем. Пропагандистские заявления Путина, при этом достаточно противоречивые, это не условия мира. Для того, чтобы их знать, надо хотя бы начать переговоры.

Я даже не знаю, как это комментировать.
Это непонимание, или глупость, или наоборот, понимание и попытка увести в сторону

Типа, мы не знаем условия РФ, поэтому давайте проводить переговоры, тогда и узнаем. Чесне слово, якась дурість
Когда Путин чётко назвал условия переговоров - 4 области+Крым признать за РФ, армию сократить

И о чём потом проводить переговоры ?
О сроках передачи Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей РФ ?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:11

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:............
На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?
ну, уж для М18-60 "соцпакет" нифига себе :-)

Это да.

Где Вы пропадали? Всё более-менее в порядке?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:12

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Бетон написав:Кароч зимой э.э. не будет


Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.

На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?


Конечно же не в Украине сидеть на соцпрограммах, а в странах прибытия
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:13

  Бетон написав:В Росії заблокують YouTube восени, — росЗМІ


тролей украинофобных в каментах врядли меньше станет
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:мы же покажем фак пуйлу из Киева)


огнями медиафасадов
но врядли
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:19

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:------------------------
Бетон
Кароч зимой э.э. не будет
------------------------
Бог видит, я терпеливо относился к закрытым границам, и мог бы потерперь еще пару лет, но если будет прогнозируемая катастрофа, то в никакими селами проблему не решить, пусть открывают границы, хотя бы для тех кто не собирается сидеть на пособиях и соцпрограммах . Иначе будет скандал.

На каких пособиях и соцпрограммах можно прожить в Украине?


Конечно же не в Украине сидеть на соцпрограммах, а в странах прибытия

А не всё ли равно Украине, будут ли в странах прибытия сидеть на пособиях и соцпрограммах или будут вкалывать на папу Карло? Возможно, даже лучше, чтобы сидели на пособиях - может, Запад почешется, чтобы увеличить военную помощь Украине, чтобы избежать толп мигрантов в Европе. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:21

  fox767676 написав:
  Бетон написав:В Росії заблокують YouTube восени, — росЗМІ


тролей украинофобных в каментах врядли меньше станет

Эти бибизяны юзают впн.
Намного интереснее накрытие 3.14-здой монетизации. Будет ли она? Или перерегистрируются за бугром?
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 12 лип, 2024 14:23, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:23

  fox767676 написав:
  Прохожий написав:мы же покажем фак пуйлу из Киева)


огнями медиафасадов
но врядли

вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:27

  Бетон написав:Взимку не буде чим покривати збільшення обсягів електроспоживання в Києві, — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Олег Попенко розповів, що рівень споживання взимку буде на 40% більший за показники липневого максимуму. За словами експерта, зазвичай обсяги генерації покривали завдяки Трипільській ТЕЦ, однак зараз вона зруйнована.

Запуск ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницької ТЕЦ не зможе покрити навіть половину необхідної Києву генерації. Тому столиця матиме величезні проблеми.

Експерт наголосив на важливості стратегічного планування у сфері енергетики на 3-5 років вперед, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому.



Кароч зимой э.э. не будет
дайте взимку перезимувати не в Україні?)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:29

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  Прохожий написав:мы же покажем фак пуйлу из Киева)


огнями медиафасадов
но врядли

вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)


большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго
fox767676
 
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