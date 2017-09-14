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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9022902390249025>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:34

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  Прохожий написав:мы же покажем фак пуйлу из Киева)


огнями медиафасадов
но врядли

вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)

Уточните, что вы называете капитуляцией?
Прекращение войны на любых условиях, не предусматривающих "границы 91"?
Потеря, к примеру, половины (условно) населения в результате физической гибели и/или эмиграции вас устраивает? О потерях в экономике даже не буду.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:43

  fox767676 написав:
  Прохожий написав:
  Прохожий написав:мы же покажем фак пуйлу из Киева)



вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)


большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго

м18-60 да
дети/женщины/пенсионеры нет
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Уточните, что вы называете капитуляцией?

"мирный договор" на озвученных условиях пуйла
странно что вы этого не понимаете
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:49

  Ой+ написав:
  Realist написав:В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.

12-ти лайковий пост за минулий тиждень.
  fox767676 написав:кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???

А ось як це втілюється в реальність:
Вісім великих планувальних ігор за участі українських, американських та британських військових - так розроблявся план контрнаступу України. Кожна з симуляцій тривала кілька днів, навчання проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для військових ігор та електронних таблиць Excel, «а інколи просто переміщували фігури на мапах». У частині симуляцій взяли участь Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, і генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrn ... 73840.html
"Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (при плануванні контрнаступу — ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/

Так що моделювання не панацея. Бачу зараз два можливі сценарії - один продовження теперішньої неблагоприємної війни з втратами людей і територій, другий фактична капітуляція. На жаль, не видно навіть як моделі реальної адекватної потребам допомоги від союзників.



хз, как может государство отобрать земли(которые успели инфраструктурно интегрировать) у другого , в разы крупнее по всем параметрам . какой алгоритм мог такое выдать. мне кажется любой знаюший таблицу Пифагора отврг бы это.
Другое дело, что по политическо-эмоциональным причинам надо было хотя бы попробовать пройти к Азовскому морю. Лимитиовать попытку временем и кол-вом потерь. Но про "воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний" єто самодиагноз генералу потужному и всем коммндованию. я таким точно не доверяю
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:52

  fox767676 написав:большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго

Виходить і Арестович і Залужний теж здалися?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:54

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  Прохожий написав:

вы не понимаете
кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы
надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)


большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго

м18-60 да
дети/женщины/пенсионеры нет


в смысле женщины\дети нет ?
а за что воевать если тут никого не останется?
Уехавшие ж єто отлично понимают, сделали свой выбор
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 14:56

  BIGor написав:
  fox767676 написав:большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго

Виходить і Арестович і Залужний теж здалися?


Арестович открытым текстом говорит что сдался
Залужний пока что еще тужится пальцы топырить ))
Вы как Залужный, да ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Война не закончится никогда.
Мы на стыке цивилизаций.
Нам не повезло чисто географически.
Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигоне
Рано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:00

  fox767676 написав:
  BIGor написав:
  fox767676 написав:большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго

Виходить і Арестович і Залужний теж здалися?


Арестович открытым текстом говорит что сдался
Залужний пока что еще тужится пальцы топырить ))
Вы как Залужный, да ?

он как обдрыстовичь
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:в смысле женщины\дети нет ?
а за что воевать если тут никого не останется?
Уехавшие ж єто отлично понимают, сделали свой выбор

временно
во всяком случае говорю о своем окружении

может на зиму и жену отправлю)
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