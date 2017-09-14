Прохожий написав:мы же покажем фак пуйлу из Киева)
огнями медиафасадов но врядли
вы не понимаете кацапами все делается для того чтобы мы сдались, вот и вы с ладом уже почти готовы надеюсь что вас меньшинство в пределе статпогрешности)
Уточните, что вы называете капитуляцией? Прекращение войны на любых условиях, не предусматривающих "границы 91"? Потеря, к примеру, половины (условно) населения в результате физической гибели и/или эмиграции вас устраивает? О потерях в экономике даже не буду.
Realist написав:В таких складних ситуаціях (іграх) було би добре, щоб на допомогу владі прийшли науковці із теорії ігор та розробили якийсь хоч менш-більш пристойний варіант із додатною сумою.
12-ти лайковий пост за минулий тиждень.
fox767676 написав:кто-то "там" вообще занимается моделированием сценариев ???
А ось як це втілюється в реальність:
Вісім великих планувальних ігор за участі українських, американських та британських військових - так розроблявся план контрнаступу України. Кожна з симуляцій тривала кілька днів, навчання проводили за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для військових ігор та електронних таблиць Excel, «а інколи просто переміщували фігури на мапах». У частині симуляцій взяли участь Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, і генерал-полковник Олександр Сирський, командувач Сухопутних сил України. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kontrn ... 73840.html "Якщо ви подивитеся на підручники НАТО і на математичні розрахунки, які ми робили (при плануванні контрнаступу — ред.), то чотирьох місяців мало б вистачити на те, щоб дійти до Криму, воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний. https://suspilne.media/608277-zaluznij- ... -svitovou/
Так що моделювання не панацея. Бачу зараз два можливі сценарії - один продовження теперішньої неблагоприємної війни з втратами людей і територій, другий фактична капітуляція. На жаль, не видно навіть як моделі реальної адекватної потребам допомоги від союзників.
хз, как может государство отобрать земли(которые успели инфраструктурно интегрировать) у другого , в разы крупнее по всем параметрам . какой алгоритм мог такое выдать. мне кажется любой знаюший таблицу Пифагора отврг бы это. Другое дело, что по политическо-эмоциональным причинам надо было хотя бы попробовать пройти к Азовскому морю. Лимитиовать попытку временем и кол-вом потерь. Но про "воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний" єто самодиагноз генералу потужному и всем коммндованию. я таким точно не доверяю
Война не закончится никогда. Мы на стыке цивилизаций. Нам не повезло чисто географически. Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигоне Рано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях