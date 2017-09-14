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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9022902390249025
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:03

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:
  fox767676 написав:большинство выехавших = сдавшиеся, чтобы они там патриотично не чирикали
их никак не меньшинство, тем более не погрешность
я еще долго держался, фатально долго

Виходить і Арестович і Залужний теж здалися?

Арестович открытым текстом говорит что сдался
Залужний пока что еще тужится пальцы топырить ))
Вы как Залужный, да ?

он как обдрыстовичь

Так по украински: сначала поставить типа возле президента, возвысить на уровень государства, взвинтить рейтинг собственными руками и бабскими воплями, а через пол года топтать его в навозе
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ещё вчера Залужный был богом. Га него молилась вся страна. А за зеоенськогго били татуировки.
А сегодня?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:10

  Бетон написав:Ещё вчера Залужный был богом. Га него молилась вся страна. А за зеоенськогго били татуировки.
А сегодня?

Залужный был есть и будет)
а зе как недоразумение отправится "на свалку истории"...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:10

  Бетон написав:Ещё вчера Залужный был богом. Га него молилась вся страна. А за зеоенськогго били татуировки.
А сегодня?


интересно, кто из форумчан видит будущее своих детей в стране?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:15

  Бетон написав:Война не закончится никогда.
Мы на стыке цивилизаций.
Нам не повезло чисто географически.
Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигоне
Рано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях

странно что вы это только поняли...

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю» (Збигнев Бжезинский в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:22

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
‼В худшем случае свет будет 4 часа в сутки, - секретарь Киевского горсовета Бондаренко

В лучшем - 4 часа днем и 4 часа ночью.

В конце июля ситуация со светом начнет улучшаться. В сентябре-октябре имеем шансы избегать отключений вообще, - глава "Укрэнерго"


а що буде інших 16 годин в кращому випадку?

Ніхрена гарного. Вже осьо зараз по графікам 15-17 годин за добу нема світла. Ну в місті хоч якийсь мобільний тирнет є. Зарізають відео дивитися, то хоч тексти прочитати. Поїхать на дачу в село сота вимикається і не прочитать де що робиться, куди прилетіло під тривогу...
З ранку на сьогодні був такий графік відключення:
З 00:00-5:30; 08:00-11:30; 14:00-18:30; 20:00-23:30. Це коли нема світла. Скачав книжок Ремарки, читаю яка жопа в Германії під час та після 1-ї світової була. Ну ми хоч брюкву ще не їмо... Є куди рухатися.
alex lem
 
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