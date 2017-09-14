Додано: П'ят 12 лип, 2024 15:15

Бетон написав: Война не закончится никогда.

Мы на стыке цивилизаций.

Нам не повезло чисто географически.

Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигоне

Рано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях Война не закончится никогда.Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигонеРано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю

странно что вы это только поняли...» (Збигнев Бжезинский в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году)