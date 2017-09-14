Бетон написав:Война не закончится никогда. Мы на стыке цивилизаций. Нам не повезло чисто географически. Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигоне Рано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях
странно что вы это только поняли...
«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю» (Збигнев Бжезинский в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году)
‼В худшем случае свет будет 4 часа в сутки, - секретарь Киевского горсовета Бондаренко
В лучшем - 4 часа днем и 4 часа ночью.
В конце июля ситуация со светом начнет улучшаться. В сентябре-октябре имеем шансы избегать отключений вообще, - глава "Укрэнерго"
а що буде інших 16 годин в кращому випадку?
Ніхрена гарного. Вже осьо зараз по графікам 15-17 годин за добу нема світла. Ну в місті хоч якийсь мобільний тирнет є. Зарізають відео дивитися, то хоч тексти прочитати. Поїхать на дачу в село сота вимикається і не прочитать де що робиться, куди прилетіло під тривогу... З ранку на сьогодні був такий графік відключення: З 00:00-5:30; 08:00-11:30; 14:00-18:30; 20:00-23:30. Це коли нема світла. Скачав книжок Ремарки, читаю яка жопа в Германії під час та після 1-ї світової була. Ну ми хоч брюкву ще не їмо... Є куди рухатися.
Бетон написав:Война не закончится никогда. Мы на стыке цивилизаций. Нам не повезло чисто географически. Можно и дальше цепляться за жизнь в руинах - полигоне Рано или поздно всем придётся адаптироваться на других территориях
странно что вы это только поняли...
«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю» (Збигнев Бжезинский в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году)
А про Європу він щось написав? Ну типа "без Украины - Европа клуб интересов по проблемам трансгендеров, а с Украиной - Мировой Гегемон" ? Хотелось бы что-то позитивное для Украины, а не как обустроивать демократию в россии..