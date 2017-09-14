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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9023902490259026
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:14

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще не все пропало, поки нам дають гроші.


гроши должны зарабатывать те, кто может работать
Украине нужно только оружие, много разного оружия
этого нет

У кацапомовних інший світогляд ?

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html


кацапомвни половина украинской армии

а канадськомовні молороси в банке "России" гроши держат
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:15

  BIGor написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще не все пропало, поки нам дають гроші.


гроши должны зарабатывать те, кто может работать
Украине нужно только оружие, много разного оружия
этого нет

Дивно те, що мають бронь саме ті хто гроші не заробляє, а навпаки витрачає.


такое состояние вещей называется "химера"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:18

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
  Дюрі-бачі написав:Ще не все пропало, поки нам дають гроші.


гроши должны зарабатывать те, кто может работать
Украине нужно только оружие, много разного оружия
этого нет

У кацапомовних інший світогляд ?

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html


всё это и десятой части не тянет которое было уничтожено\передано в РФ под давлением "будапештских гарантов"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:хз, как может государство отобрать земли(которые успели инфраструктурно интегрировать) у другого , в разы крупнее по всем параметрам . какой алгоритм мог такое выдать. мне кажется любой знаюший таблицу Пифагора отврг бы это.
Другое дело, что по политическо-эмоциональным причинам надо было хотя бы попробовать пройти к Азовскому морю. Лимитиовать попытку временем и кол-вом потерь. Но про "воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний" єто самодиагноз генералу потужному и всем коммндованию. я таким точно не доверяю

Залужний якраз саркастично про ці моделі висловлювався та і підкоригував їх по реалістичнішому сценарію.
Але приписки процвітають:
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер https://ipress.ua/articles/vidsutnist_p ... 59679.html
...і за такою практикою якийсь командир бригади отримав "Героя України" за те, що заявив про Іл-76 і два Мі-24. За "хороші новини" і "компетентність". І кого хвилює, що до цього дня не знайдено жодного доказу його "трьох збиттів"?
Отже, 360 російських літаків і 326 гелікоптерів збито?
Хіба це не чудово?
Звичайно, чудово, тому що це "багато хороших новин", а хороші новини чудові для того, щоб приховати власну некомпетентність. Так нікому не соромно.
Реальність?
Для цього просто немає жодних доказів.
За іронією долі, українці (і багато їхніх прихильників за межами України) люблять принижувати подібні російські заяви. Однак, насправді, ці українські заяви є такими ж "твердими", як і російські про аналогічну кількість збитих українських літаків і вертольотів, і назвати це "мріями" було б применшенням.
Станом на сьогодні, за даними незалежної перевірки, списаними з усіх причин (тобто, включаючи збиті, а також знищені на землі або списані в результаті аварій, пов'язаних з операціями в Україні) вважаються рівно 102 російські літаки і 118 гелікоптерів.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:45

Без світла

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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 16:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Итак ... вижу, что зраду разгоняют все кому не лень - всё плохо, электричества нет, будет ещё хуже, нужны переговоры о мире

Хмммм ... только опять эти нюансы. Под "переговорами" всегда понимается капитуляция Украины. Об этом и ЛАД пишет, завуалёвано, мол, давайте соглашаться на условия Путина и будет мир

НО ... опять нюанс. Даже если полноценные переговоры с РФ

А кто их проводить будет ? Зеленский ? Колыван(Стефанчук) ?
Не обращением в Конституционный Суд, Зеленский создал широкое поле для манёвра со стороны РФ

Провели переговоры, о чём-то договорились. Вроде норм, а потом РФ заявляет, что они ничего никому не должны, так как подписывали результаты переговоров неизвестно с кем

Если проведут переговоры с Зеленский, то заявят, что Зеленский непонятно кто и у РФ перед Украиной уже нет обязательств

Если проведут переговоры с Колываном, то заявят, а кто такой Колыван, есть же легитимный Зеленский и опять у РФ перед Украиной уже нет обязательств

Фантастика ? Да ни фига, вполне реальность.

Ведь в 2014 году уже было, со стороны РФ, мы заключали Будапештский момерандум с Украиной, потом в Украине произошел "переворот", это уже другая Украина и мы ей ничего не обязаны
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А кто их проводить будет ? Зеленский
США, Китай, Євросоюз, кацапня. Від України усього то чекають погодитися прийняти "територіальні реалії"
d44
 
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