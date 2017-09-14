fox767676 написав:хз, как может государство отобрать земли(которые успели инфраструктурно интегрировать) у другого , в разы крупнее по всем параметрам . какой алгоритм мог такое выдать. мне кажется любой знаюший таблицу Пифагора отврг бы это. Другое дело, что по политическо-эмоциональным причинам надо было хотя бы попробовать пройти к Азовскому морю. Лимитиовать попытку временем и кол-вом потерь. Но про "воювати в Криму, повернутися з Криму і знову піти туди і назад", — зауважив Залужний" єто самодиагноз генералу потужному и всем коммндованию. я таким точно не доверяю
Залужний якраз саркастично про ці моделі висловлювався та і підкоригував їх по реалістичнішому сценарію. Але приписки процвітають:
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер https://ipress.ua/articles/vidsutnist_p ... 59679.html ...і за такою практикою якийсь командир бригади отримав "Героя України" за те, що заявив про Іл-76 і два Мі-24. За "хороші новини" і "компетентність". І кого хвилює, що до цього дня не знайдено жодного доказу його "трьох збиттів"? Отже, 360 російських літаків і 326 гелікоптерів збито? Хіба це не чудово? Звичайно, чудово, тому що це "багато хороших новин", а хороші новини чудові для того, щоб приховати власну некомпетентність. Так нікому не соромно. Реальність? Для цього просто немає жодних доказів. За іронією долі, українці (і багато їхніх прихильників за межами України) люблять принижувати подібні російські заяви. Однак, насправді, ці українські заяви є такими ж "твердими", як і російські про аналогічну кількість збитих українських літаків і вертольотів, і назвати це "мріями" було б применшенням. Станом на сьогодні, за даними незалежної перевірки, списаними з усіх причин (тобто, включаючи збиті, а також знищені на землі або списані в результаті аварій, пов'язаних з операціями в Україні) вважаються рівно 102 російські літаки і 118 гелікоптерів.
Ще не все пропало, поки нам дають гроші. що б не казали, а в москалів з грошима проблеми вже починаються. Ще буквально 2-3 роки, максимум 5 і ми їх дожмемо
На каком году героической и священной войны между первым/высшим классом и остальными холопами мы увидим, как в трилогии «Про солнце и утомление от него» сумасшедшего сына баснепиписца, бесчисленные чернопиджачные отряды Слуг Того Народа, с палками и лопатами, форсирующие степи между Токмаком и Бердянском и прикрываемые натовским ПВО времён войны во Вьетнаме?