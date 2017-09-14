а канадськомовні молороси в банке "России" гроши держат
Десь є статистика бо на відео з ЗСУ 80% українська Не було і немає в мене рахунків в українських банках в тому числі з кацапським капіталом.
Непонятна ситуация с паспортом с тризубом и полагающимся к нему куском белой бумаги с фото и отметкой о принятии на воинский учёт в соответствующем району выдачи паспорта военкомате(в 2002/2003годах примерно)
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 12 лип, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Ніхрена гарного. Вже осьо зараз по графікам 15-17 годин за добу нема світла. Ну в місті хоч якийсь мобільний тирнет є. Зарізають відео дивитися, то хоч тексти прочитати. Поїхать на дачу в село сота вимикається і не прочитать де що робиться, куди прилетіло під тривогу... З ранку на сьогодні був такий графік відключення: З 00:00-5:30; 08:00-11:30; 14:00-18:30; 20:00-23:30. Це коли нема світла. Скачав книжок Ремарки, читаю яка жопа в Германії під час та після 1-ї світової була. Ну ми хоч брюкву ще не їмо... Є куди рухатися.
зимою буде 1 год вночі, і півгодини вдень, зато захищаєм прогресивне людство
Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
всё это и десятой части не тянет которое было уничтожено\передано в РФ под давлением "будапештских гарантов"
Цікаво а зараз би зі старих не діючих ракет в шахтах була б якась користь чи може з літаків які б точно ніхто не зміг би утримувати в робочому стані і які були б дуже легкою ціллю для крилатих ракет ще в перші дні війни
Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
Без сумніву. Головне не проспати період подачі електроенергії.
Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
Без сумніву. Головне не проспати період подачі електроенергії.
Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
Без сумніву. Головне не проспати період подачі електроенергії.