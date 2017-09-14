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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9025902690279028>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:28

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:У кацапомовних інший світогляд ?

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html


кацапомвни половина украинской армии

а канадськомовні молороси в банке "России" гроши держат

Десь є статистика бо на відео з ЗСУ 80% українська
Не було і немає в мене рахунків в українських банках в тому числі з кацапським капіталом.

Непонятна ситуация с паспортом с тризубом и полагающимся к нему куском белой бумаги с фото и отметкой о принятии на воинский учёт в соответствующем району выдачи паспорта военкомате(в 2002/2003годах примерно)
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 12 лип, 2024 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:28

#тапиливтисе...

"Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/12/7465325/

где лапай?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:34

  flyman написав:
  alex lem написав:
  flyman написав:Ніхрена гарного. Вже осьо зараз по графікам 15-17 годин за добу нема світла. Ну в місті хоч якийсь мобільний тирнет є. Зарізають відео дивитися, то хоч тексти прочитати. Поїхать на дачу в село сота вимикається і не прочитать де що робиться, куди прилетіло під тривогу...
З ранку на сьогодні був такий графік відключення:
З 00:00-5:30; 08:00-11:30; 14:00-18:30; 20:00-23:30. Це коли нема світла. Скачав книжок Ремарки, читаю яка жопа в Германії під час та після 1-ї світової була. Ну ми хоч брюкву ще не їмо... Є куди рухатися.

зимою буде 1 год вночі, і півгодини вдень, зато захищаєм прогресивне людство

Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:36

  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
гроши должны зарабатывать те, кто может работать
Украине нужно только оружие, много разного оружия
этого нет

У кацапомовних інший світогляд ?

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html


всё это и десятой части не тянет которое было уничтожено\передано в РФ под давлением "будапештских гарантов"

Цікаво а зараз би зі старих не діючих ракет в шахтах була б якась користь чи може з літаків які б точно ніхто не зміг би утримувати в робочому стані і які були б дуже легкою ціллю для крилатих ракет ще в перші дні війни
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:39

  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:41

  pesikot написав:Итак ... вижу, что зраду разгоняют все кому не лень - всё плохо, электричества нет, будет ещё хуже, нужны переговоры о мире

Хмммм ... только опять эти нюансы. Под "переговорами" всегда понимается капитуляция Украины. Об этом и ЛАД пишет, завуалёвано, мол, давайте соглашаться на условия Путина и будет мир

НО ... опять нюанс. Даже если полноценные переговоры с РФ

А кто их проводить будет ? Зеленский ? Колыван(Стефанчук) ?
Не обращением в Конституционный Суд, Зеленский создал широкое поле для манёвра со стороны РФ

Провели переговоры, о чём-то договорились. Вроде норм, а потом РФ заявляет, что они ничего никому не должны, так как подписывали результаты переговоров неизвестно с кем

Если проведут переговоры с Зеленский, то заявят, что Зеленский непонятно кто и у РФ перед Украиной уже нет обязательств

Если проведут переговоры с Колываном, то заявят, а кто такой Колыван, есть же легитимный Зеленский и опять у РФ перед Украиной уже нет обязательств

Фантастика ? Да ни фига, вполне реальность.

Ведь в 2014 году уже было, со стороны РФ, мы заключали Будапештский момерандум с Украиной, потом в Украине произошел "переворот", это уже другая Украина и мы ей ничего не обязаны

Об этом зелю еще в том году предупреждать начали, но найвеэлычнишый решил, что если проблему игнорировать - она сама пропадет куда-то :D
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:В Коломиї також довго немає світла - Київстар дуже пристойно працює

Пан в Коломиї?
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:45

  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:50

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.

ты точчно альтернативно одаренный)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:52

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.

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Нэма біди
pesikot
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