Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?
Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?
Нет Теслы, нет проблем )))
Я за истинные автомобильные ценности. Авто должно быть на топливе, а не от розетки ))
А кто купил Теслу, ну так кто им доктор ? Они чё, не понимали, что у нас война и проблемы с электроэнергией
Сэкономили ? Ну да, сэкономили. Вот и подошли к кассе для окончательного расчета