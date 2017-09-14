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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9025902690279028
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:54

  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:56

  Прохожий написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.

ты точчно альтернативно одаренный)

"ты" давай проходи мимо.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захарова заговорила о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.


Россияне готовятся разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
Точнее, будут пробовать долбить по ним

Маньяки и убийцы

Но очень многие у нас хотят с ними "переговоров", мол, если что-то отдать, то маньяк успокоится

Забывая простую историческую истину
Что-то отдай маньяку и он обязательно захочет ещё бОльше

Но многие, историю в школе прогуливали или не прогуливали и поддерживают действия маньяков
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:01

  Schmit написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.


"сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?"
уже все скупил??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:07

  Прохожий написав:
  Schmit написав:
  Schmit написав:Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.


"Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?"
уже все скупил??? :mrgreen:

Не забудь перечитати цей коментар десь у кінці листопада. Дай Бог, щоб знову було смішно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:34

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?

Нет Теслы, нет проблем )))

Я за истинные автомобильные ценности. Авто должно быть на топливе, а не от розетки ))

А кто купил Теслу, ну так кто им доктор ? Они чё, не понимали, что у нас война и проблемы с электроэнергией

Сэкономили ?
Ну да, сэкономили.
Вот и подошли к кассе для окончательного расчета
pesikot
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  #<1 ... 9025902690279028
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