Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?
Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?
Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси
Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години
А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?
Нет Теслы, нет проблем )))
Я за истинные автомобильные ценности. Авто должно быть на топливе, а не от розетки ))
А кто купил Теслу, ну так кто им доктор ? Они чё, не понимали, что у нас война и проблемы с электроэнергией
Сэкономили ? Ну да, сэкономили. Вот и подошли к кассе для окончательного расчета
Тем более, что Теслу от розетки через форточку и при наличии электричества нормально не зарядишь. Мощность не та Нужно хотя бы 3 фазы и 15 кВт
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 12 лип, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Уточните, что вы называете капитуляцией?
"мирный договор" на озвученных условиях пуйла странно что вы этого не понимаете
За "мирный договор" на озвученных условиях пуйла" никто и не выступает. Но "озвученный" бред в его последнем выступлении это не "условия мира", которые могут быть получены как результат переговоров. "странно что вы этого не понимаете".
alex lem написав:......... Ніхрена гарного. Вже осьо зараз по графікам 15-17 годин за добу нема світла. Ну в місті хоч якийсь мобільний тирнет є. Зарізають відео дивитися, то хоч тексти прочитати. Поїхать на дачу в село сота вимикається і не прочитать де що робиться, куди прилетіло під тривогу... З ранку на сьогодні був такий графік відключення: З 00:00-5:30; 08:00-11:30; 14:00-18:30; 20:00-23:30. Це коли нема світла. Скачав книжок Ремарки, читаю яка жопа в Германії під час та після 1-ї світової була. Ну ми хоч брюкву ще не їмо... Є куди рухатися.
Это в каком городе? В Харькове отключения часа на 3-3,5.
ЛАД написав:Уточните, что вы называете капитуляцией?
"мирный договор" на озвученных условиях пуйла странно что вы этого не понимаете
За "мирный договор" на озвученных условиях пуйла" никто и не выступает. Но "озвученный" бред в его последнем выступлении это не "условия мира", которые могут быть получены как результат переговоров. "странно что вы этого не понимаете".
Странно, что ты всё понимаешь, но делаешь вид, что не понимаешь
И ты именно выступаешь за план Путина, ты часто прокалываешься в своих высказываниях ) Хоть и парторг, но годы берут своё