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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9026902790289029>
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:54

  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:56

  Прохожий написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.

ты точчно альтернативно одаренный)

"ты" давай проходи мимо.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Захарова заговорила о разрушении дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
В России обвинили Украину в подготовке к разрушению дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища.


Россияне готовятся разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища
Точнее, будут пробовать долбить по ним

Маньяки и убийцы

Но очень многие у нас хотят с ними "переговоров", мол, если что-то отдать, то маньяк успокоится

Забывая простую историческую истину
Что-то отдай маньяку и он обязательно захочет ещё бОльше

Но многие, историю в школе прогуливали или не прогуливали и поддерживают действия маньяков
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:01

  Schmit написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.


"сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?"
уже все скупил??? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:07

  Прохожий написав:
  Schmit написав:
  Schmit написав:Без сумніву.
Головне не проспати період подачі електроенергії.


"Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?"
уже все скупил??? :mrgreen:

Не забудь перечитати цей коментар десь у кінці листопада. Дай Бог, щоб знову було смішно.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:34

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

Скуповуй свічки, гасові лампи і примуси

Свою зарядну bluetti на 2кВт я гарантовано заряджу з 10% до 90% за 2 години

А свою Теслу Х или Y проводом через форточку по ночному тарифу на сколько процентов гарантированно зарядишь с 02.25 до 03.40 к примеру?

Нет Теслы, нет проблем )))

Я за истинные автомобильные ценности. Авто должно быть на топливе, а не от розетки ))

А кто купил Теслу, ну так кто им доктор ? Они чё, не понимали, что у нас война и проблемы с электроэнергией

Сэкономили ?
Ну да, сэкономили.
Вот и подошли к кассе для окончательного расчета

Тем более, что Теслу от розетки через форточку и при наличии электричества нормально не зарядишь. Мощность не та
Нужно хотя бы 3 фазы и 15 кВт
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 12 лип, 2024 18:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:37

  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Уточните, что вы называете капитуляцией?

"мирный договор" на озвученных условиях пуйла
странно что вы этого не понимаете

За "мирный договор" на озвученных условиях пуйла" никто и не выступает.
Но "озвученный" бред в его последнем выступлении это не "условия мира", которые могут быть получены как результат переговоров.
"странно что вы этого не понимаете".
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:40

  Прохожий написав:
  fox767676 написав:в смысле женщины\дети нет ?
а за что воевать если тут никого не останется?
Уехавшие ж єто отлично понимают, сделали свой выбор

временно
во всяком случае говорю о своем окружении

может на зиму и жену отправлю)

Где одна зима, там, глядишь, и вторая..., третья. А потом, может, и возвращаться не захочет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:43

  alex lem написав:.........
Ніхрена гарного. Вже осьо зараз по графікам 15-17 годин за добу нема світла. Ну в місті хоч якийсь мобільний тирнет є. Зарізають відео дивитися, то хоч тексти прочитати. Поїхать на дачу в село сота вимикається і не прочитать де що робиться, куди прилетіло під тривогу...
З ранку на сьогодні був такий графік відключення:
З 00:00-5:30; 08:00-11:30; 14:00-18:30; 20:00-23:30. Це коли нема світла. Скачав книжок Ремарки, читаю яка жопа в Германії під час та після 1-ї світової була. Ну ми хоч брюкву ще не їмо... Є куди рухатися.

Это в каком городе?
В Харькове отключения часа на 3-3,5.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:44

  ЛАД написав:
  Прохожий написав:
  ЛАД написав:Уточните, что вы называете капитуляцией?

"мирный договор" на озвученных условиях пуйла
странно что вы этого не понимаете

За "мирный договор" на озвученных условиях пуйла" никто и не выступает.
Но "озвученный" бред в его последнем выступлении это не "условия мира", которые могут быть получены как результат переговоров.
"странно что вы этого не понимаете".

Странно, что ты всё понимаешь, но делаешь вид, что не понимаешь

И ты именно выступаешь за план Путина, ты часто прокалываешься в своих высказываниях )
Хоть и парторг, но годы берут своё
pesikot
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