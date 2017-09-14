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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9026902790289029
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:52

  Ой+ написав:.............
Але приписки процвітають:
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер https://ipress.ua/articles/vidsutnist_p ... 59679.html
...і за такою практикою якийсь командир бригади отримав "Героя України" за те, що заявив про Іл-76 і два Мі-24. За "хороші новини" і "компетентність". І кого хвилює, що до цього дня не знайдено жодного доказу його "трьох збиттів"?
Отже, 360 російських літаків і 326 гелікоптерів збито?
Хіба це не чудово?
Звичайно, чудово, тому що це "багато хороших новин", а хороші новини чудові для того, щоб приховати власну некомпетентність. Так нікому не соромно.
Реальність?
Для цього просто немає жодних доказів.
За іронією долі, українці (і багато їхніх прихильників за межами України) люблять принижувати подібні російські заяви. Однак, насправді, ці українські заяви є такими ж "твердими", як і російські про аналогічну кількість збитих українських літаків і вертольотів, і назвати це "мріями" було б применшенням.
Станом на сьогодні, за даними незалежної перевірки, списаними з усіх причин (тобто, включаючи збиті, а також знищені на землі або списані в результаті аварій, пов'язаних з операціями в Україні) вважаються рівно 102 російські літаки і 118 гелікоптерів.

Это происходит в любой войне.
В РФ так же приписывают наши потери.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 18:59

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:------------------------
Ukrainian
...............
У кацапомовних інший світогляд ?

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html
-------------------------
кацапомвни половина украинской армии

а канадськомовні молороси в банке "России" гроши держат

Десь є статистика бо на відео з ЗСУ 80% українська
Не було і немає в мене рахунків в українських банках в тому числі з кацапським капіталом.

На видео и Харьков на 90% русскозычный.
"Не було в мене рахунків в українських банках" - это когда? Когда вы были ещё в Украине? Врете и не краснеете? В то, что "немає" сегодня, могу поверить.
А вот почему вас не банят за "кацапомвних", не понятно.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:02

  Schmit написав:.............
Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

А где вы керосин купите?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:07

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:.....................
всё это и десятой части не тянет которое было уничтожено\передано в РФ под давлением "будапештских гарантов"

Цікаво а зараз би зі старих не діючих ракет в шахтах була б якась користь чи може з літаків які б точно ніхто не зміг би утримувати в робочому стані і які були б дуже легкою ціллю для крилатих ракет ще в перші дні війни

А те самолёты, которые были у нас в начале войны, и те самолёты, которые мы получили от "партнёров", более новые? И как-то их "утримували в робочому стані".
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:14

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.............
Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

А где вы керосин купите?

"Не забудь перечитати цей коментар десь у кінці листопада"

"сижу примус починяю"(с)...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 19:46

  ЛАД написав:
  Schmit написав:.............
Не здивуюсь, якщо взимку усі ті екофлоу, акумулятори з інверторами, які зараз скуповують втридорого, виявиться непотрібним хламом через неможливість адекватно їх зарядити за годину-дві. Можливо те, що сьогодні потрібно скуповувати, це свічки, гасові лампи і примуси?

А где вы керосин купите?

За трудодни выдадут.
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