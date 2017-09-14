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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9027902890299030
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:37

Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, — каже Віктор Савченко. — Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані. Як довго Україна могла б обслуговувати такі літаки, щоб вони долітали до свого кінцевого ресурсу, сказати важко, адже більшість запчастин до них надходила з росії. Після 2014 року торгівля з нею не велась.

— У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, — додає Петро Романюк. — Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі. Все залежить від зберігання техніки.

За словами моїх співрозмовників, літаки стратегічного призначення і дальньої авіації та їхні модифікації, розроблені конструкторським бюро Туполєва, базувалися, окрім Полтави, у гарнізонах Прилуки Чернігівської області (Ту-160, Ту-22М3, навчальні Ту-134УБЛ), Узині під Києвом (Ту-95МС), а також у Ніжині Чернігівської області та в Озерному Житомирської.

https://umoloda.kyiv.ua/number/3891/159/181140/
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:37

  Бетон написав:
  Прохожий написав:"Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/12/7465325/

где лапай?

Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели.
Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами

так Я не веселюсь
просто ИМХО мягко говоря сомнительный выбор...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:41

  Ой+ написав:В Коломиї зі світлом туго, по факту понад 12 год на добу відсутнє, чим довша перерва, тим гірший зв'язок, але найкраще тримається лайф. Як бізнесу бізнесувати, складне питання.

Жируєте, облцентр ЗУ від 11 ранку лише на 2 години під вечір подали е.е., і знову нама, обіцяють, що появиться в 10 вечора.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:57

  flyman написав:
  Ой+ написав:В Коломиї зі світлом туго, по факту понад 12 год на добу відсутнє, чим довша перерва, тим гірший зв'язок, але найкраще тримається лайф. Як бізнесу бізнесувати, складне питання.

Жируєте, облцентр ЗУ від 11 ранку лише на 2 години під вечір подали е.е., і знову нама, обіцяють, що появиться в 10 вечора.

В Ирпене 4 через 4 всё чётко. За 4 часа успеваю зарядить всё включая вентиляторы.

Прогнозы после охмадита мрачные. Красных линий для питуна нет. Будет разрушать всё до чего дотянется.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 12 лип, 2024 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дел
Востаннє редагувалось alibob в П'ят 12 лип, 2024 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:01

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Прохожий написав:"Загиблим виявився 33-річний житель Закарпаття."
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/12/7465325/

где лапай?

Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели.
Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами

Якщо дружина так хотіла побачити чоловіка то чому сама не приїхала до України ? Щось не так в твоїх історія.
В кацапомовних інший світогляд ?

Слухай, козломордий. В тебе 6 років кацапською всі пости.
Ти коли перекрасився? Чи тебе писком натикати у власне лайно?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian:
Сер 17 бер, 2010 18:40
"как бы там не было ,а авторитет банка пострадал(по крайней мере в моих глазах) .
такое впечатление что весь персонал банка зарегистрировался чтоб банк отбелить ."


Твоих кацапский постов сотни или тысячи. Ты когда вышиванку успел напялить?
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:09

  Бетон написав:Ukrainian:
Сер 17 бер, 2010 18:40
"как бы там не было ,а авторитет банка пострадал(по крайней мере в моих глазах) .
такое впечатление что весь персонал банка зарегистрировался чтоб банк отбелить ."


Твоих кацапский постов сотни или тысячи. Ты когда вышиванку успел напялить?

Він став щирим "українцем" як тільки перплив кордон після початку війни. :mrgreen:
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:17

  BIGor написав:
  Бетон написав:Ukrainian:
Сер 17 бер, 2010 18:40
"как бы там не было ,а авторитет банка пострадал(по крайней мере в моих глазах) .
такое впечатление что весь персонал банка зарегистрировался чтоб банк отбелить ."


Твоих кацапский постов сотни или тысячи. Ты когда вышиванку успел напялить?

Він став щирим "українцем" як тільки перплив кордон після початку війни. :mrgreen:

как ты???
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:38

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:
  Бетон написав:Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели.
Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами

Якщо дружина так хотіла побачити чоловіка то чому сама не приїхала до України ? Щось не так в твоїх історія.
В кацапомовних інший світогляд ?

Слухай, козломордий. В тебе 6 років кацапською всі пости.
Ти коли перекрасився? Чи тебе писком натикати у власне лайно?

Я тобі уже відповідав що на форумі до війни більшість ігнорували повідомлення на українській тому і доводилось писати кацапською. :oops:
Ukrainian
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