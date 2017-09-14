Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, — каже Віктор Савченко. — Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані. Як довго Україна могла б обслуговувати такі літаки, щоб вони долітали до свого кінцевого ресурсу, сказати важко, адже більшість запчастин до них надходила з росії. Після 2014 року торгівля з нею не велась.
— У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, — додає Петро Романюк. — Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі. Все залежить від зберігання техніки.
За словами моїх співрозмовників, літаки стратегічного призначення і дальньої авіації та їхні модифікації, розроблені конструкторським бюро Туполєва, базувалися, окрім Полтави, у гарнізонах Прилуки Чернігівської області (Ту-160, Ту-22М3, навчальні Ту-134УБЛ), Узині під Києвом (Ту-95МС), а також у Ніжині Чернігівської області та в Озерному Житомирської.
Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели. Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами
так Я не веселюсь просто ИМХО мягко говоря сомнительный выбор...
Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели. Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами
Якщо дружина так хотіла побачити чоловіка то чому сама не приїхала до України ? Щось не так в твоїх історія. В кацапомовних інший світогляд ?
Слухай, козломордий. В тебе 6 років кацапською всі пости. Ти коли перекрасився? Чи тебе писком натикати у власне лайно?
Бетон написав:Ukrainian: Сер 17 бер, 2010 18:40 "как бы там не было ,а авторитет банка пострадал(по крайней мере в моих глазах) . такое впечатление что весь персонал банка зарегистрировался чтоб банк отбелить ."
Твоих кацапский постов сотни или тысячи. Ты когда вышиванку успел напялить?
Він став щирим "українцем" як тільки перплив кордон після початку війни.
Бетон написав:Ukrainian: Сер 17 бер, 2010 18:40 "как бы там не было ,а авторитет банка пострадал(по крайней мере в моих глазах) . такое впечатление что весь персонал банка зарегистрировался чтоб банк отбелить ."
Твоих кацапский постов сотни или тысячи. Ты когда вышиванку успел напялить?
Він став щирим "українцем" як тільки перплив кордон після початку війни.
Бетон написав:Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели. Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами
Якщо дружина так хотіла побачити чоловіка то чому сама не приїхала до України ? Щось не так в твоїх історія. В кацапомовних інший світогляд ?
Слухай, козломордий. В тебе 6 років кацапською всі пости. Ти коли перекрасився? Чи тебе писком натикати у власне лайно?
Я тобі уже відповідав що на форумі до війни більшість ігнорували повідомлення на українській тому і доводилось писати кацапською.