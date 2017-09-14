Додано: П'ят 12 лип, 2024 20:37

Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, — каже Віктор Савченко. — Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані. Як довго Україна могла б обслуговувати такі літаки, щоб вони долітали до свого кінцевого ресурсу, сказати важко, адже більшість запчастин до них надходила з росії. Після 2014 року торгівля з нею не велась.— У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, — додає Петро Романюк. — Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі. Все залежить від зберігання техніки.За словами моїх співрозмовників, літаки стратегічного призначення і дальньої авіації та їхні модифікації, розроблені конструкторським бюро Туполєва, базувалися, окрім Полтави, у гарнізонах Прилуки Чернігівської області (Ту-160, Ту-22М3, навчальні Ту-134УБЛ), Узині під Києвом (Ту-95МС), а також у Ніжині Чернігівської області та в Озерному Житомирської.