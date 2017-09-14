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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9028902990309031
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:49

Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Якщо дружина так хотіла побачити чоловіка то чому сама не приїхала до України ? Щось не так в твоїх історія.
В кацапомовних інший світогляд ?

Слухай, козломордий. В тебе 6 років кацапською всі пости.
Ти коли перекрасився? Чи тебе писком натикати у власне лайно?

Я тобі уже відповідав що на форумі до війни більшість ігнорувала повідомлення на українській тому і доводилось писати кацапською. :oops:
Брехня.
Будівельник - яскравий приклад
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:10

  Faceless написав:Брехня.
Будівельник - яскравий приклад

В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:20

  Ukrainian написав:
  Faceless написав:Брехня.
Будівельник - яскравий приклад

В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.

які ще прітіснєнія мови, що ти верзеш, ще мальчіків трусіках не мєрєщаться?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:23

  flyman написав:
  Ukrainian написав:
  Faceless написав:Брехня.
Будівельник - яскравий приклад

В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.

які ще прітіснєнія мови, що ти верзеш, ще мальчіків трусіках не мєрєщаться?

Де я писав про «прітіснєнія»? Ти як кацапські ЗМІ фантазуєш :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:32

  Ukrainian написав:
  fox767676 написав:
  Ukrainian написав:
кацапомвни половина украинской армии

а канадськомовні молороси в банке "России" гроши держат

Десь є статистика бо на відео з ЗСУ 80% українська
Не було і немає в мене рахунків в українських банках в тому числі з кацапським капіталом.


Не было счетов в том смысле что вканадесидящий оформлял все депо на своих родственников в Украине?
Иначе зачем столько предметных постов в ветке Байки про… ?
serg1974
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:34

Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:43

Україна розраховує отримати шість F-16 цього літа
а я думав, що західні медіа трохи згущають, коли кажуть що США спецом тортормозять ф16 для України. І саме ця цифра (шість) була озвучена місяць тому.
d44
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2024 23:04

serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.
Ukrainian
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  #<1 ... 9028902990309031
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