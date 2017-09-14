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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 21:49
Ukrainian написав: Бетон написав: Ukrainian написав:
Якщо дружина так хотіла побачити чоловіка то чому сама не приїхала до України ? Щось не так в твоїх історія.
В кацапомовних інший світогляд ?
Слухай, козломордий. В тебе 6 років кацапською всі пости.
Ти коли перекрасився? Чи тебе писком натикати у власне лайно?
Я тобі уже відповідав що на форумі до війни більшість ігнорувала повідомлення на українській тому і доводилось писати кацапською.
Брехня.
Будівельник - яскравий приклад
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Faceless
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:10
Faceless написав:
Брехня.
Будівельник - яскравий приклад
В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:20
Ukrainian написав: Faceless написав:
Брехня.
Будівельник - яскравий приклад
В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.
які ще прітіснєнія мови, що ти верзеш, ще мальчіків трусіках не мєрєщаться?
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flyman
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:23
flyman написав: Ukrainian написав: Faceless написав:
Брехня.
Будівельник - яскравий приклад
В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.
які ще прітіснєнія мови, що ти верзеш, ще мальчіків трусіках не мєрєщаться?
Де я писав про «прітіснєнія»? Ти як кацапські ЗМІ фантазуєш
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Ukrainian
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:32
Ukrainian написав: fox767676 написав: Ukrainian написав:
кацапомвни половина украинской армии
а канадськомовні молороси в банке "России" гроши держат
Десь є статистика бо на відео з ЗСУ 80% українська
Не було і немає в мене рахунків в українських банках в тому числі з кацапським капіталом.
Не было счетов в том смысле что вканадесидящий оформлял все депо на своих родственников в Украине?
Иначе зачем столько предметных постов в ветке Байки про… ?
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serg1974
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:34
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Schmit
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 22:43
Україна розраховує отримати шість F-16 цього літа
а я думав, що західні медіа трохи згущають, коли кажуть що США спецом тортормозять ф16 для України. І саме ця цифра (шість) була озвучена місяць тому.
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 23:04
serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.
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Ukrainian
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Додано: П'ят 12 лип, 2024 23:48
Ukrainian написав:serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.
Так выглядит признание под тяжестью неопровержимых улик и после неоднократных отпирательств
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Додано: Суб 13 лип, 2024 01:22
Ukrainian
Поменяйте ник.
Не позорьте украинцев.
Трусость, ложь и полное отсутствие совести.
Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински.
Гнида.
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