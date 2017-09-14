Окупанти втратили 70 тисяч військовослужбовців за два місяці: британська розвідка назвала причину
Російська армія зазнає величезних втрат в Україні. Тільки за останні два місяці, за даними розвідки Великобританії, окупанти втратили 70 тисяч убитими та пораненими.
Міністерство оборони Великобританії повідомило, що у травні росіяни втрачали в Україні щодобово 1262 військовослужбовці. У червні фіксувалися зіставні цифри – 1163 бійці вибували зі строю щодня.
Причиною у британській розвідці назвали відкриття нового фронту на півночі Харківської області. Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали вторгнення на двох напрямках. Вони розпочали рух у напрямку Липців та Вовчанська з метою вийти до Харкова.
Задум ворога розбився об мужність українських захисників. Командування ЗСУ перекинуло додаткові сили на цю ділянку фронту. За допомогою підкріплень Сили оборони України зуміли зупинити просування окупантів, завдаючи їм величезних втрат.
Інформацію про втрати росіян понад 1000 осіб на добу підтверджує Генштаб України та Пентагон. Британська розвідка стверджує, що РФ вдається щомісяця залучити до армії щонайменше 25 тисяч нових бійців, тож загальна чисельність військ країни-агресора в Україні не скорочується. Але їхня якість з кожним днем стає дедалі гіршою.