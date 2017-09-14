Окупанти втратили 70 тисяч військовослужбовців за два місяці: британська розвідка назвала причину Російська армія зазнає величезних втрат в Україні. Тільки за останні два місяці, за даними розвідки Великобританії, окупанти втратили 70 тисяч убитими та пораненими. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що у травні росіяни втрачали в Україні щодобово 1262 військовослужбовці. У червні фіксувалися зіставні цифри – 1163 бійці вибували зі строю щодня.
Причиною у британській розвідці назвали відкриття нового фронту на півночі Харківської області. Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали вторгнення на двох напрямках. Вони розпочали рух у напрямку Липців та Вовчанська з метою вийти до Харкова.
Задум ворога розбився об мужність українських захисників. Командування ЗСУ перекинуло додаткові сили на цю ділянку фронту. За допомогою підкріплень Сили оборони України зуміли зупинити просування окупантів, завдаючи їм величезних втрат. Інформацію про втрати росіян понад 1000 осіб на добу підтверджує Генштаб України та Пентагон. Британська розвідка стверджує, що РФ вдається щомісяця залучити до армії щонайменше 25 тисяч нових бійців, тож загальна чисельність військ країни-агресора в Україні не скорочується. Але їхня якість з кожним днем стає дедалі гіршою.
ЛАД написав:Ukrainian Поменяйте ник. Не позорьте украинцев. Трусость, ложь и полное отсутствие совести. Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински. Гнида.
Історія про гетьманщину була така ж яскрава і різноманітна , завжди була "розтяжка" на дві а подекуди й на три сторони. Мене в сім'ї виховували на руській мові,вивчали також,тому в житті треба вчасно робити вибір та висновки.
Ukrainian написав:Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, — каже Віктор Савченко. — Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані. Як довго Україна могла б обслуговувати такі літаки, щоб вони долітали до свого кінцевого ресурсу, сказати важко, адже більшість запчастин до них надходила з росії. Після 2014 року торгівля з нею не велась.
— У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, — додає Петро Романюк. — Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі. Все залежить від зберігання техніки.
За словами моїх співрозмовників, літаки стратегічного призначення і дальньої авіації та їхні модифікації, розроблені конструкторським бюро Туполєва, базувалися, окрім Полтави, у гарнізонах Прилуки Чернігівської області (Ту-160, Ту-22М3, навчальні Ту-134УБЛ), Узині під Києвом (Ту-95МС), а також у Ніжині Чернігівської області та в Озерному Житомирської.
Кацапомовним які верещали де дрони і все украли. Ukraine is on track to make 'significantly' more 'mortar drones' than it planned, defense industry official says Ukraine set out to produce more than 1 million small, attack drones by the end of the year. A top Ukrainian official said Kyiv will make "significantly" more than the original target. The country's defense-industrial base has taken off, as homemade weaponry skyrockets. https://www.businessinsider.com/ukraine ... ial-2024-7
Україна виготовить значно більше ніж запланований мільйон дронів цього року.