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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9029903090319032
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 03:59

Окупанти втратили 70 тисяч військовослужбовців за два місяці: британська розвідка назвала причину
Російська армія зазнає величезних втрат в Україні. Тільки за останні два місяці, за даними розвідки Великобританії, окупанти втратили 70 тисяч убитими та пораненими.
Міністерство оборони Великобританії повідомило, що у травні росіяни втрачали в Україні щодобово 1262 військовослужбовці. У червні фіксувалися зіставні цифри – 1163 бійці вибували зі строю щодня.

Причиною у британській розвідці назвали відкриття нового фронту на півночі Харківської області. Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали вторгнення на двох напрямках. Вони розпочали рух у напрямку Липців та Вовчанська з метою вийти до Харкова.

Задум ворога розбився об мужність українських захисників. Командування ЗСУ перекинуло додаткові сили на цю ділянку фронту. За допомогою підкріплень Сили оборони України зуміли зупинити просування окупантів, завдаючи їм величезних втрат.
Інформацію про втрати росіян понад 1000 осіб на добу підтверджує Генштаб України та Пентагон. Британська розвідка стверджує, що РФ вдається щомісяця залучити до армії щонайменше 25 тисяч нових бійців, тож загальна чисельність військ країни-агресора в Україні не скорочується. Але їхня якість з кожним днем ​​стає дедалі гіршою.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 06:20

Ой+

В Яремче,на базарі постійно шумить генератор. В нас постійно є світло. Генератор жодного разу не застосовували. Місце відпочинку - працює як режим об'єкт критичної інфраструктури.

Щодо зв'язку - корпоративний 067-445хххх , інтернет постійно робить.

За тиждень привозили нас в місця де немає зв'язку ,дороги і тільки гарна природа.

Щодо інфраструктури - є все ,що треба,все поблизу навіть гучномовець Тривожна Воздуха

ППО не чутно коли в новинах пишуть про ракети. Тут справжній відпочинок.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 06:24

  ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
Не позорьте украинцев.
Трусость, ложь и полное отсутствие совести.
Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински. :lol:
Гнида.

Історія про гетьманщину була така ж яскрава і різноманітна , завжди була "розтяжка" на дві а подекуди й на три сторони.
Мене в сім'ї виховували на руській мові,вивчали також,тому в житті треба вчасно робити вибір та висновки.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 06:26

  Ukrainian написав:Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, — каже Віктор Савченко. — Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані. Як довго Україна могла б обслуговувати такі літаки, щоб вони долітали до свого кінцевого ресурсу, сказати важко, адже більшість запчастин до них надходила з росії. Після 2014 року торгівля з нею не велась.

— У росії Ту-22М3, що випущені 25 років тому, досі літають і руйнують наші мирні міста, — додає Петро Романюк. — Так само, як і модифіковані Ту-95МС, введені в експлуатацію ще в 1952 році. У США бомбардувальник В-52 цього ж року випуску також на службі. Все залежить від зберігання техніки.

За словами моїх співрозмовників, літаки стратегічного призначення і дальньої авіації та їхні модифікації, розроблені конструкторським бюро Туполєва, базувалися, окрім Полтави, у гарнізонах Прилуки Чернігівської області (Ту-160, Ту-22М3, навчальні Ту-134УБЛ), Узині під Києвом (Ту-95МС), а також у Ніжині Чернігівської області та в Озерному Житомирської.

https://umoloda.kyiv.ua/number/3891/159/181140/

Держава яка за 30 років замість розвитку намаглася лише все демонтувати і продати . Немає винятків
.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 06:30

Кацапомовним які верещали де дрони і все украли.
Ukraine is on track to make 'significantly' more 'mortar drones' than it planned, defense industry official says
Ukraine set out to produce more than 1 million small, attack drones by the end of the year.
A top Ukrainian official said Kyiv will make "significantly" more than the original target.
The country's defense-industrial base has taken off, as homemade weaponry skyrockets.
https://www.businessinsider.com/ukraine ... ial-2024-7

Україна виготовить значно більше ніж запланований мільйон дронів цього року.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 08:56

НАТО официально анонсировало удары ракетами вглубь территории России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским анонсировал удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Глава Альянса отдельно акцентировал — нет никаких сомнений в том, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов по территории России. Только так у ВСУ, по его словам, есть возможность нанести нашей стране заметный урон.

Накануне Bloomberg сообщил, что новый премьер-министр Англии разрешил Зеленскому использовать Storm Shadow по ударам вглубь России — теперь в радиусе поражения Белгород, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону и Севастополь.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:21

Дива дивні

Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, адже вважає, що до 2029 року для РФ складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО. Про це повідомляє Bild з посиланням на заяву генерального інспектора збройних сил ФРН Карстена Бройера.
«Ви повинні поставити у своєму щоденнику позначку про 2029 рік! До цього часу належить виконати ще багато роботи, ми теж повинні бути готові», - сказав він.
На його думку, через 5-8 років у Росії буде близько 1,5 млн солдатів. Це приблизно вдвічі більше за чисельність військ, задіяних правителем Путіним в Україні.
https://varta1.com.ua/news/u-nimechchin ... 83108.html

*Зараз Бундесвер налічує 181 500 солдатів, що на 20 тисяч менше за цільову чисельність у 203 тисячі військових. Тому влада Німеччини розглядає можливість відновлення обов'язкової військової служби. *

Цирк...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:21

  vitaliiangel написав:
НАТО официально анонсировало удары ракетами вглубь территории России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским анонсировал удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Глава Альянса отдельно акцентировал — нет никаких сомнений в том, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов по территории России. Только так у ВСУ, по его словам, есть возможность нанести нашей стране заметный урон.

Накануне Bloomberg сообщил, что новый премьер-министр Англии разрешил Зеленскому использовать Storm Shadow по ударам вглубь России — теперь в радиусе поражения Белгород, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону и Севастополь.


Кацапи клали з прибором на ці міста, при потребі самі їх розбомблять. Поки москва/підєр не посидять пару днів без світла, нічого в москальських головах не зрушиться.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 09:39

  Ukrainian написав:Кацапомовним які верещали де дрони і все украли.
Ukraine is on track to make 'significantly' more 'mortar drones' than it planned, defense industry official says
Ukraine set out to produce more than 1 million small, attack drones by the end of the year.
A top Ukrainian official said Kyiv will make "significantly" more than the original target.
The country's defense-industrial base has taken off, as homemade weaponry skyrockets.
https://www.businessinsider.com/ukraine ... ial-2024-7

Україна виготовить значно більше ніж запланований мільйон дронів цього року.

Якийсь топ чиновник сказав :D . Я теж можу таке сказати західним журналістам.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 10:08

  Ukrainian написав:
  Faceless написав:Брехня.
Будівельник - яскравий приклад

В мене інший досвід. Я доречі з адміном сайту Антон знається не пам’ятаю зараз прізвище він звільнився уже років п’ять тому піднімав цю тему в особистих.

Шось мене ніхто не притісняв
Banderlog
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