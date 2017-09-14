Hotab написав:Усипіть хтось Шміта. Це ж триндець щодня постити великими буквами «КАТАСТРОФА». Хоч і не відкриваю ніколи його нахрюки, але титульних сторінок вистачає щоб зрозуміти що хлопак нагнітає постійно
Весёлого мало. Представь 20 летних пацанов. Они и пожить не успели. Родственника знакомого недавно выловили тело в тисе. При нём были запаянные документы. Денег не было. К жене в Чехию хотел вырваться. Договаривался с погонами
Отож. А ведь должны были хоть какие-то быть на мелкие расходы на первое время. Так что ничего общего с умением плавать тут нет.
Ukrainian написав:Окупанти втратили 70 тисяч військовослужбовців за два місяці: британська розвідка назвала причину Російська армія зазнає величезних втрат в Україні. Тільки за останні два місяці, за даними розвідки Великобританії, окупанти втратили 70 тисяч убитими та пораненими. Міністерство оборони Великобританії повідомило, що у травні росіяни втрачали в Україні щодобово 1262 військовослужбовці. У червні фіксувалися зіставні цифри – 1163 бійці вибували зі строю щодня.
Причиною у британській розвідці назвали відкриття нового фронту на півночі Харківської області. Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали вторгнення на двох напрямках. Вони розпочали рух у напрямку Липців та Вовчанська з метою вийти до Харкова.
Задум ворога розбився об мужність українських захисників. Командування ЗСУ перекинуло додаткові сили на цю ділянку фронту. За допомогою підкріплень Сили оборони України зуміли зупинити просування окупантів, завдаючи їм величезних втрат. Інформацію про втрати росіян понад 1000 осіб на добу підтверджує Генштаб України та Пентагон. Британська розвідка стверджує, що РФ вдається щомісяця залучити до армії щонайменше 25 тисяч нових бійців, тож загальна чисельність військ країни-агресора в Україні не скорочується. Але їхня якість з кожним днем стає дедалі гіршою.
Ще Залужний казав що кількість втрат абсолютно не важливо для російської армії якщо треба буде покласти 1.000.000 щоб взяти черговий Бахмут вони це зроблять задача вирішена значить кількість трупів російських солдат не цікавить їх моб ресурс разів в ікс більше за наш не треба бути великим математиком щоб просто порівняти розмір території та кількістю населення, Тому абсолютно не варто взагалі рахувати їхні втрати м’яса у них багато і вони його не економлять Тим більше Кацапському суспільство то все рівно , Треба буде покласти 10 000.000 покладуть 10 000.000. Навіть при втратах 1 до 10 чи готові ми попрощатися з 1.000.000 українців Їх зовсім не змінився з часів другої світової
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 лип, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian написав:Найновіші літаки Ту-22 М3, які ми мали на озброєнні, були випущені на початку 90-х, — каже Віктор Савченко. — Ми забрали їх із гарнізону «Стрий» до Полтави, де вони спочатку були на озброєнні, а потім врешті-решт порізані. Як довго Україна могла б обслуговувати такі літаки, щоб вони долітали до свого кінцевого ресурсу, сказати важко, адже більшість запчастин до них надходила з росії.
Все що треба наші оборонні заводи купували в росії Через різні прокладки обходили всі заборони так само як зараз це робить кацапія. Так що практично можна було будувати ремонтувати модернізувати і так далі. Якщо що то я Деякий час працював на оборонному підприємстві якраз у закупках після 2014 року і тому знаю про що кажу.
НАТО официально анонсировало удары ракетами вглубь территории России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Зеленским анонсировал удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Глава Альянса отдельно акцентировал — нет никаких сомнений в том, что Украина имеет право использовать западное оружие для ударов по территории России. Только так у ВСУ, по его словам, есть возможность нанести нашей стране заметный урон.
Накануне Bloomberg сообщил, что новый премьер-министр Англии разрешил Зеленскому использовать Storm Shadow по ударам вглубь России — теперь в радиусе поражения Белгород, Воронеж, Курск, Ростов-на-Дону и Севастополь.
Кацапи клали з прибором на ці міста, при потребі самі їх розбомблять. Поки москва/підєр не посидять пару днів без світла, нічого в москальських головах не зрушиться.
Я маю знайомих москвичів , і далі цитата - « Я готовий жити в землянці влісі і в лапках лиш би не бачити як голубі лижуться» (дослівно але з перекладом). Останній раз спілкувався десь якраз перед повномасштабним вторгненням
Востаннє редагувалось yama в Суб 13 лип, 2024 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Усипіть хтось Шміта. Це ж триндець щодня постити великими буквами «КАТАСТРОФА». Хоч і не відкриваю ніколи його нахрюки, але титульних сторінок вистачає щоб зрозуміти що хлопак нагнітає постійно
Его усыпить невозможно. Он постоянно на посту и несёт "великую миссию". Правда, непонятно какую. Самое интересное, что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках. Просмотрел сегодняшнее видео - никакой катастрофы не увидел. Посмотрел ещё и его вчерашнее видео с Сергеем Ягодзинским. Доктором наук, почему-то переквалифицировавшемся из математиков в философы. Там наоборот - в заголовке катастрофы нет, зато есть в самом видео. Интересна причина катастрофы - оказывается, мы хейтили Китай. Можно подумать, Китай был очень обеспокоен судьбой Украины, а мы его отталкивали и отказывались от его помощи и поддержки. Schmit"у, похоже, действительно всё равно, что говорят, лишь бы говорили плохо о власти и положении Украины.
И ещё пару слов о Ukrainian. Думаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні". Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны. Написал жалобу. Посмотрим на реакцию.
ЛАД написав:Ukrainian Поменяйте ник. Не позорьте украинцев. Трусость, ложь и полное отсутствие совести. Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински. Гнида.
цей канадійський сцикулянт виявився мурлом рідкісним, дивном що модерація так це все пропускає. давно час відправити цього (ч)удака на відпочинок, при чому на тривалий, щоь не псував своєю присутністю пристойний форум.. нехай займається проблемами "країни проживання".
Цілком згідний. Особливо згідний з висновком - дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас. Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.