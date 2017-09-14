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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:50
ЛАД
что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках.
Це хіба не ознака жовтизни джерела?
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Hotab
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:51
serg1974 написав: Ukrainian написав:serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.
Так выглядит признание под тяжестью неопровержимых улик и после неоднократных отпирательств
"звєздіт касой" (с) ще недавно, з півроку тому (можливо трохи більше) на гілці сенса про щось цікавився, це точно. так що мало того, що "Усе закрито і давно" зовсім не так, так ше й в сенсі(альфі) "нєвшибєзний" патріот підвивався.
і цікаво, де саме зараз ці 3і особи. сидять десь тихенько і невідсвічують?
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:54
yama написав:
........
Я маю знайомих москвичів , і далі цитата - « Я готовий жити в землянці влісі і в лапках лиш би не бачити як голубі лижуться» (дослівно але з перекладом). Останній раз спілкувався десь якраз перед повномасштабним вторгненням
"Говорите и вы".
Свистеть не мешки ворочать.
По поводу закупок запчастей добавлю - до 2014 можно было купить достаточно спокойно.
И стратегическая авиация нам, вероятно, действительно, не нужна. Зачем нам Ту-22? К нему нужно много чего, например, современные ракеты. Послать эти самолёты бомбить Москву всё равно не вышло бы. Точнее, послать-то можно, только не долетят. А вот более скромные - истребители и штурмовики - нам бы очень даже пригодились.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:57
Hotab написав:ЛАД
что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках.
Це хіба не ознака жовтизни джерела?
С этим не спорю. Но не знаю, кто вставляет эти заголовки - первоисточник или позже.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:58
ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
Не позорьте украинцев.
Трусость, ложь и полное отсутствие совести.
Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински.
Гнида.
А ще він лицемір.
Звалити з України, а тепер посилати українців помирати за Україну - це по-моєму вершина лицемірства.
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