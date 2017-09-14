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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9031903290339034
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:50

ЛАД
что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках.


Це хіба не ознака жовтизни джерела?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:51

  serg1974 написав:
  Ukrainian написав:serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.


Так выглядит признание под тяжестью неопровержимых улик и после неоднократных отпирательств :D



"звєздіт касой" (с) ще недавно, з півроку тому (можливо трохи більше) на гілці сенса про щось цікавився, це точно. так що мало того, що "Усе закрито і давно" зовсім не так, так ше й в сенсі(альфі) "нєвшибєзний" патріот підвивався.

і цікаво, де саме зараз ці 3і особи. сидять десь тихенько і невідсвічують?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:54

  yama написав:........
Я маю знайомих москвичів , і далі цитата - « Я готовий жити в землянці влісі і в лапках лиш би не бачити як голубі лижуться» (дослівно але з перекладом). Останній раз спілкувався десь якраз перед повномасштабним вторгненням

"Говорите и вы". :)
Свистеть не мешки ворочать.

По поводу закупок запчастей добавлю - до 2014 можно было купить достаточно спокойно.
И стратегическая авиация нам, вероятно, действительно, не нужна. Зачем нам Ту-22? К нему нужно много чего, например, современные ракеты. Послать эти самолёты бомбить Москву всё равно не вышло бы. Точнее, послать-то можно, только не долетят. А вот более скромные - истребители и штурмовики - нам бы очень даже пригодились.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:57

  Hotab написав:ЛАД
что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках.


Це хіба не ознака жовтизни джерела?

С этим не спорю. Но не знаю, кто вставляет эти заголовки - первоисточник или позже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 11:58

  ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
Не позорьте украинцев.
Трусость, ложь и полное отсутствие совести.
Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински. :lol:
Гнида.

А ще він лицемір.
Звалити з України, а тепер посилати українців помирати за Україну - це по-моєму вершина лицемірства.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2024 12:05

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
.......
Гнида.

А ще він лицемір.
Звалити з України, а тепер посилати українців помирати за Україну - це по-моєму вершина лицемірства.

Я отнёс это к отсутствию совести.
ЛАД
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  #<1 ... 9031903290339034
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