Додано: Суб 13 лип, 2024 12:06

ЛАД написав: Hotab написав: Усипіть хтось Шміта. Це ж триндець щодня постити великими буквами «КАТАСТРОФА». Хоч і не відкриваю ніколи його нахрюки, але титульних сторінок вистачає щоб зрозуміти що хлопак нагнітає постійно Усипіть хтось Шміта. Це ж триндець щодня постити великими буквами «КАТАСТРОФА». Хоч і не відкриваю ніколи його нахрюки, але титульних сторінок вистачає щоб зрозуміти що хлопак нагнітає постійно

Его усыпить невозможно. Он постоянно на посту и несёт "великую миссию". Правда, непонятно какую. Самое интересное, что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках. Просмотрел сегодняшнее видео - никакой катастрофы не увидел.

Посмотрел ещё и его вчерашнее видео с Сергеем Ягодзинским. Доктором наук, почему-то переквалифицировавшемся из математиков в философы. Там наоборот - в заголовке катастрофы нет, зато есть в самом видео. Интересна причина катастрофы - оказывается, мы хейтили Китай. Можно подумать, Китай был очень обеспокоен судьбой Украины, а мы его отталкивали и отказывались от его помощи и поддержки.

Schmit"у, похоже, действительно всё равно, что говорят, лишь бы говорили плохо о власти и положении Украины.



И ещё пару слов о Ukrainian.

Думаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні".

Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны.

Написал жалобу. Посмотрим на реакцию. Его усыпить невозможно. Он постоянно на посту и несёт "великую миссию". Правда, непонятно какую. Самое интересное, что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках. Просмотрел сегодняшнее видео - никакой катастрофы не увидел.Посмотрел ещё и его вчерашнее видео с Сергеем Ягодзинским. Доктором наук, почему-то переквалифицировавшемся из математиков в философы. Там наоборот - в заголовке катастрофы нет, зато есть в самом видео. Интересна причина катастрофы - оказывается, мы хейтили Китай. Можно подумать, Китай был очень обеспокоен судьбой Украины, а мы его отталкивали и отказывались от его помощи и поддержки."у, похоже, действительно всё равно,говорят, лишь бы говорили плохо о власти и положении Украины.И ещё пару слов оДумаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні".Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны.Написал жалобу. Посмотрим на реакцию.

Не знаю чому Ви так реагуєте на думки-бачення Шміта (або будь-якого іншого форумчанина по будь-якому питанню).Якщо це не перехід на особистості і якщо це в межах закону, правил, то це дрібниці. Має повне право на своє бачення. І висловлювання.Хоч і алярмове.Тримає в тонусі. Спонукає наводити оптимістичні аргументи. Не дозволяє відкидати найгірші варіанти. І т.д. -- можна знайти і позитив наявності будь-якого погляду.Тим паче, що тут лише форумне обговорення... і не більше.____________________________І головне --- всі хоч самі катастрофічні погляди і т.д. хоч Шміта, хоч кого з форумчан да це фігня, дрібниці...В порівнянні з, наприклад, заявою заяву генерального інспектора збройних сил ФРН Карстена Бройера.Да ще й в Білді.Про - Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, адже вважає, що до 2029 року для РФ складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО.Посадова особа самої потужної країни Європи фактично заявляє, що наш ворог посилиться, да ще й до рівня розв'язання війни з НАТО.Тобто це означає, що Україна у війні, яка зараз триває, що?Про яке тоді послаблення рфії, змогу України захиститися кажуть постійно партнери?Оце армагедон...Маю на увазі отака заява...Отаке публічне бачення отакої посадової особи.(І неважливо буде він чи ні, є його хоч якась достатня ймовірність чи абсолютно пуста заява. Це неважливо. Є факт. Отакої заяви, бачення отакого посадовця. Публічне.)А ви тут до форумчанина претензії))