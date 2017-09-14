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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:50
ЛАД
что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках.
Це хіба не ознака жовтизни джерела?
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Hotab
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:51
serg1974 написав: Ukrainian написав:serg1974
Гріх було не заробити на кацапських банках (які працювали в збиток) оформлюючи депозити на третіх осіб. Усе закрито і давно про що я теж писав на профільних гілках.
Так выглядит признание под тяжестью неопровержимых улик и после неоднократных отпирательств
"звєздіт касой" (с) ще недавно, з півроку тому (можливо трохи більше) на гілці сенса про щось цікавився, це точно. так що мало того, що "Усе закрито і давно" зовсім не так, так ше й в сенсі(альфі) "нєвшибєзний" патріот підвивався.
і цікаво, де саме зараз ці 3і особи. сидять десь тихенько і невідсвічують?
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:54
yama написав:
........
Я маю знайомих москвичів , і далі цитата - « Я готовий жити в землянці влісі і в лапках лиш би не бачити як голубі лижуться» (дослівно але з перекладом). Останній раз спілкувався десь якраз перед повномасштабним вторгненням
"Говорите и вы".
Свистеть не мешки ворочать.
По поводу закупок запчастей добавлю - до 2014 можно было купить достаточно спокойно.
И стратегическая авиация нам, вероятно, действительно, не нужна. Зачем нам Ту-22? К нему нужно много чего, например, современные ракеты. Послать эти самолёты бомбить Москву всё равно не вышло бы. Точнее, послать-то можно, только не долетят. А вот более скромные - истребители и штурмовики - нам бы очень даже пригодились.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:57
Hotab написав:ЛАД
что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках.
Це хіба не ознака жовтизни джерела?
С этим не спорю. Но не знаю, кто вставляет эти заголовки - первоисточник или позже.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 11:58
ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
Не позорьте украинцев.
Трусость, ложь и полное отсутствие совести.
Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински.
Гнида.
А ще він лицемір.
Звалити з України, а тепер посилати українців помирати за Україну - це по-моєму вершина лицемірства.
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andrijk777
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Додано: Суб 13 лип, 2024 12:05
andrijk777 написав: ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
.......
Гнида.
А ще він лицемір.
Звалити з України, а тепер посилати українців помирати за Україну - це по-моєму вершина лицемірства.
Я отнёс это к отсутствию совести.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лип, 2024 12:06
ЛАД написав: Hotab написав:
Усипіть хтось Шміта. Це ж триндець щодня постити великими буквами «КАТАСТРОФА». Хоч і не відкриваю ніколи його нахрюки, але титульних сторінок вистачає щоб зрозуміти що хлопак нагнітає постійно
Его усыпить невозможно. Он постоянно на посту и несёт "великую миссию". Правда, непонятно какую. Самое интересное, что «КАТАСТРОФА» у него часто именно в заголовках. Просмотрел сегодняшнее видео - никакой катастрофы не увидел.
Посмотрел ещё и его вчерашнее видео с Сергеем Ягодзинским. Доктором наук, почему-то переквалифицировавшемся из математиков в философы. Там наоборот - в заголовке катастрофы нет, зато есть в самом видео. Интересна причина катастрофы - оказывается, мы хейтили Китай. Можно подумать, Китай был очень обеспокоен судьбой Украины, а мы его отталкивали и отказывались от его помощи и поддержки. Schmit
"у, похоже, действительно всё равно, что
говорят, лишь бы говорили плохо о власти и положении Украины.
И ещё пару слов о Ukrainian
.
Думаю, скоро этот "патриот" расскажет, что он был вынужден уехать их Украины, т.к. его в Украине преследовали за мову и национальность. И виноваты в этом "кацапомовні".
Человек очень настойчиво пишет о "кацапомовних" украинцах. Из Канады. Для чего? Не вижу другой цели, кроме раскола украинского общества и народа. Это вредно всегда и, тем более, во время войны.
Написал жалобу. Посмотрим на реакцию.
Не знаю чому Ви так реагуєте на думки-бачення Шміта (або будь-якого іншого форумчанина по будь-якому питанню).
Якщо це не перехід на особистості і якщо це в межах закону, правил, то це дрібниці. Має повне право на своє бачення. І висловлювання.
Хоч і алярмове.
Тримає в тонусі. Спонукає наводити оптимістичні аргументи. Не дозволяє відкидати найгірші варіанти. І т.д. -- можна знайти і позитив наявності будь-якого погляду.
Тим паче, що тут лише форумне обговорення... і не більше.
____________________________
І головне --- всі хоч самі катастрофічні погляди і т.д. хоч Шміта, хоч кого з форумчан да це фігня, дрібниці...
В порівнянні з, наприклад, заявою заяву генерального інспектора збройних сил ФРН Карстена Бройера.
Да ще й в Білді.
Про - Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, адже вважає, що до 2029 року для РФ складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО.
Посадова особа самої потужної країни Європи фактично заявляє, що наш ворог посилиться, да ще й до рівня розв'язання війни з НАТО.
Тобто це означає, що Україна у війні, яка зараз триває, що?
Про яке тоді послаблення рфії, змогу України захиститися кажуть постійно партнери?
Оце армагедон...
Маю на увазі отака заява...
Отаке публічне бачення отакої посадової особи.
(І неважливо буде він чи ні, є його хоч якась достатня ймовірність чи абсолютно пуста заява. Це неважливо. Є факт. Отакої заяви, бачення отакого посадовця. Публічне.)
А ви тут до форумчанина претензії))
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 13 лип, 2024 12:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 12:08
Потужні новини.
Треба потужне обговорення.
⚡️Зеленський провів важливу зустріч з актором Метью Макконахі та його дружиною, — ОП
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Додано: Суб 13 лип, 2024 12:13
yama написав:
Ще Залужний казав що кількість втрат абсолютно не важливо для російської армії
Не зовсім. 1500 в день - це межа, після якої втрати стают болючими, бо їх не можна відновити в штатному режимі, потрібні ч.мобіки, 4500 в день - катастрофічні втрати які ніяк не можна відновити. Ми поки доходимо тільки до зони чутливості.
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Додано: Суб 13 лип, 2024 12:15
andrijk777 написав:
Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.
Чому відкидаєте варіант -- договірний. Тільки домовляється з іншими. Наприклад, з британцями.
З тими американцями, які мають такі ж цілі. З голандцями, датчанами і т.д.
Серед самих партнерів є дуже різні бачення шляхів розвитку подій. Президент обирає з них.
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