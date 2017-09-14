|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:18
andrijk777 написав: Schmit написав:
[youtube]eqknVCM6Ek8...
Цілком згідний.
Особливо згідний з висновком - дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас.
Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.
Само видео вполне тривиальное. Там не с чем спорить, кроме отношений с Китаем.
А вот с вашей "причиной" не согласен.
Зеленский в последнее время "кордони 91" практически не упоминает. И "переубедить" его, при необходимости, в общем-то, несложно.
А причина того, что "дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас", действительно, банальна. Наши "партнёры" не особо озабочены судьбой Украины. Так же, как в 1938 не очень волновала судьба Чехословакии. Мы для них пешки в большой игре. А пешками можно и пожертвовать. И уж точно у "пешек" мнение не спрашивают.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29501
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:25
andrijk777 написав:
Зеленський не договірний.
А в мене враження, що після саміту він "зрадив" Україну.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3474
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 595 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:33
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Зеленський не договірний.
А в мене враження, що після саміту він "зрадив" Україну.
щось не чутно про "НАТО" і "ЄС" з кожного праско-утюга, ніби рубильнік перещоклнуло
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35621
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1584 раз.
- Подякували: 2779 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:34
detroytred написав:
...........
Не знаю чому Ви так реагуєте на думки-бачення Шміта (або будь-якого іншого форумчанина по будь-якому питанню).
Якщо це не перехід на особистості і якщо це в межах закону, правил, то це дрібниці. Має повне право на своє бачення. І висловлювання.
Хоч і алярмове.
Да я не против.
Претензии исключительно к обоснованности аргументов.
Естт реальные проблемы, которые можно обсуждать. А крики: "Караул! Всё пропало", никакого смысла не имеют.
І головне --- всі хоч самі катастрофічні погляди і т.д. хоч Шміта, хоч кого з форумчан да це фігня, дрібниці...
В порівнянні з, наприклад, заявою заяву генерального інспектора збройних сил ФРН Карстена Бройера.
Да ще й в Білді.
1. Билд относительно "жёлтое" издание.
2. Мотивы Карстена Бройера вполне понятны.
Генерал, естественно, заинтересован в росте расходов на армию. А для этого необходима серьёзная угроза. Во время холодной войны эту роль выполнял Союз. Потом он исчез и ассигнования на армию упали. Сегодня генералы рады войне, которую развязала РФ, - появился новый враг, ассигнования на армию и вооружения растут.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29501
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:41
wild.tomcat написав: ЛАД написав:Ukrainian
Поменяйте ник.
Не позорьте украинцев.
Трусость, ложь и полное отсутствие совести.
Свалили с Украины и сидите тихо. Сколько вам платят за то что во время войны сеете рознь в стране? Мешали ему писать по-украински.
Гнида.
цей канадійський сцикулянт виявився мурлом рідкісним, дивном що модерація так це все пропускає. давно час відправити цього (ч)удака на відпочинок, при чому на тривалий, щоь не псував своєю присутністю пристойний форум.. нехай займається проблемами "країни проживання".
Підтримую. Чому модери не реагують на постійні образи громадян за мовною ознакою, які робить цей персонаж?
-
katso
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 244 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2024 12:58
ЛАД написав:
Наши "партнёры" не особо озабочены судьбой Украины.
Ось це якраз абсолютна банальність.
ЛАД написав:
А причина того, что "дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас", действительно, банальна. Так же, как в 1938 не очень волновала судьба Чехословакии. Мы для них пешки в большой игре. А пешками можно и пожертвовать. И уж точно у "пешек" мнение не спрашивают.
А це неправда(невірно). Від України залежить(і залежало) достатньо багато. Думкою України ніхто особливо не ігнорував, не треба розказувати казки. Ми достатньо вільно приймали рішення.
Чехословаччина - приклад не в тему. Чехословаччині прямо сказали що ніякої допомоги проти Рейху не буде!
Україні допомагали і достатньо суттєво, а проти РФ ввели санкції.
Це при тому що Франція і Чехословаччина мали прямий договір взаємодопомоги. + СРСР ще мав договір. А Україна ніяких прямих договорів не мала.
Чехословаччину кинули, Україну - ні.
Ключова теза відео - що є передумови що думкою України в великій мірі зігнорують при заключенні мирного договору. - і це зовсім не банальність.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 5308
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2024 13:24
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24099
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 13 лип, 2024 13:36
ЛАД написав: andrijk777 написав: Schmit написав:
[youtube]eqknVCM6Ek8...
Цілком згідний.
Особливо згідний з висновком - дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас.
Додам тільки причину цього. А причина банальна - Зеленський не договірний. Він не пропонує(не погоджується) на любі інші варіанти окрім "кордони 91". З недоговірною людиною не домовляються, її ставлять перед фактом.
Само видео вполне тривиальное. Там не с чем спорить, кроме отношений с Китаем.
Надіюсь, ви в курсі, з чиїх комплектуючих, напевно на 90% складаються наші дрони?
Якщо Китай вирішить співпрацювати з рфією так, як зараз ПН Корея, то з тією допомогою, з тими сотнями Ф16, які надав нам Байден можемо одразу воду зливати.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 4464
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лип, 2024 13:50
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Наши "партнёры" не особо озабочены судьбой Украины.
Ось це якраз абсолютна .
ЛАД написав:
А причина того, что "дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас", действительно, банальна. Так же, как в 1938 не очень волновала судьба Чехословакии. Мы для них пешки в большой игре. А пешками можно и пожертвовать. И уж точно у "пешек" мнение не спрашивают.
А це неправда(невірно). Від України залежить(і залежало) достатньо багато. Думкою України ніхто особливо не ігнорував, не треба розказувати казки. Ми достатньо вільно приймали рішення.
Чехословаччина - приклад не в тему. Чехословаччині прямо сказали що ніякої допомоги проти Рейху не буде!
Україні допомагали і достатньо суттєво, а проти РФ ввели санкції.
Це при тому що Франція і Чехословаччина мали прямий договір взаємодопомоги. + СРСР ще мав договір. А Україна ніяких прямих договорів не мала.
Чехословаччину кинули, Україну - ні.
Ключова теза відео - що є передумови що думкою України в великій мірі зігнорують при заключенні мирного договору. - і це зовсім не банальність.
Если вы согласны, что первая фраза - банальность, то не понятно, почему вы возражаете против остального.
"Україну не кинули". Формально. Помогают. Но весьма дозированно. Чтобы трепыхались, но не побеждали.
И если банальность, что "Наши "партнёры" не особо озабочены судьбой Украины", то вполне банален вывод, что "дуже велика ймовірність що нашу участь(долю) вирішать без нас".
Что вы здесь увидели "не банального", непонятно. Или вам просто регулярно хочется возразить лично мне?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29501
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|62136
|
|
|1493
|221122
|
|
|6076
|705606
|
|